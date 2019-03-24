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مقتل امرأة في السليمانية والشرطة تحتجز مشتبهين اثنين

اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية، اليوم السبت، اعتقال شخصين بتهمة قتل امرأة.

وقالت المديرية في بيان ان “الاجهزة المختصة تلقت بياناً يفيد بمقتل امرأة عربية بواسطة سكين، في بيتها بحي مامة يارة بمحافظة السليمانية”.

واضاف البيان ان “الاجهزة المختصة، نقلت جثة المرأة الى الطب العدلي، واجرت تحقيقاتها بالحادث”، مبينة انه “تم اعتقال شخصين مشتبهين، احدهما عربي والاخر كوردي”.

وتابع ان “المرأة المقتولة تبلغ من العمر 28 عاماً، ومتزوجة ولديها اطفال”، مردفا ان “الحادث حصل خلال فترة تواجد الزوج وباقي افراد الاسرة خارج البيت”.

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