مقرب من الحكومة الاسرائيلية: العراقيون يريدون منا ان نطرد ايران

ذكر ايدي كوهين الكاتب والمحلل السياسي الاسرائيلي المقرب من الحكومة في “تل ابيب” يوم السبت ان عراقيين طلبوا من بلاده “طرد” إيران.

وقال كوهين في تغريدة له على “تويتر”، ان “الشعوب العربية الآن كلها تريد إسرائيل من النيل إلى الفرات”.

واضاف قائلا “العراقيون يريدوننا ان نطرد إيران والسوريون يريدوننا ان نطيح بالأسد والمصريون سوف ينضمون لنا باستفتاء عام لما فيه صالح مصر الذي يقرره السيسي”.

واردف كوهين بالقول “تخيلوا الشرق الأوسط الأفضل وإسرائيل من النيل إلى الفرات”.

ويخشى المسؤولون في “تل ابيب” من امكانية استخدام ايران نفوذها المتزايد في العراق لتحويله إلى منصة لشن هجمات على إسرائيل.

وفي آب/أغسطس الماضي ذكرت رويترز نقلا عن مصادر إيرانية وعراقية وغربية أن إيران نقلت صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى حلفاء شيعة لها في العراق. ونفت بغداد تلك الأنباء.

وقالت إسرائيل إنها يمكن أن تهاجم مثل هذه المواقع في العراق وهو ما سيمثل بشكل فعال توسيعا لحملتها التي تتركز الآن على سوريا.