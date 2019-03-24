ملا بختيار يعلن استعداده لمناجزة فكرية مع الملا كريكار بعد ان ينال حريته

‎اعلن المكتب الاعلامي للهيئة العاملة للاتحاد الوطني الكوردستاني يوم السبت ان رئيس الهيئة الملا بختيار اجاب الملا كريكار في شريط فيديوي انه “متى تمكنت من العودة الى كوردستان حرا ، فاني سأجري مع معك مناجزة فكرية كأول نشاط لك”.

وجاء في بيان للمكتب الاعلامي لبختيار، اليوم انه على الرغم من انه كان مقررا ان ينشر بختيار هذه الرسالة الموجه الى كريكار خلال اليومين الماضيين، الا ان الملا بختيار قرر تأجيلها بمناسبة احتفال الشعب الكوردي بعيد نوروز وقيامهم بتبرئة ذمة بعضهم بعضا”، مضيفا انه “لم يرد نشر رسالته في الوقت الذي ينشغل فيه الشعب الكوردستاني بالاحتفال بهذه المناسبة”.

واضاف انه “سيقوم مساء اليوم بنشر رسالته التي سيقوم خلالها بالإجابة على عدد من المعلومات المغلوطة للملا كريكا بعدد من الملاحظات”، منوها الى انه “نفكر بشكل مختلف، ولكني احترم الاختلافات ولست ابدا مع حرمانك من الحرية، ولا أأمن ان يفكر احد ان ينتقم منك جسديا”.