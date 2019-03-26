الاتحاد الوطني: إن لم نشترك بحكومة كوردستان فلن تزول الدنيا

قال عضو اللجنة التفاوضية في الاتحاد الوطني الكوردستاني عدنان حمه مينا يوم الاثنين ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني اذا لم يوافق على شروط الاتحاد الوطني فإن الاخير لن يشترك بالحكومة المقبلة لإقليم كوردستان.

وقال حمه مينا في تصريح لإذاعة “صوات امريكا” قسم اللغة الكوردية اليوم، “اذا تمت الموافقة على شروط الاتحاد الوطني فانه سيشترك في الحكومة، وعلى العكس من ذلك فلن يشترك”، مردفا بالقول ان “الدنيا لن تزول في حال دعم مشاركة حزبه”.

واضاف انه “اذا لم نتوصل لاتفاق مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني فعندها يستطيع الاخير ان يسلك السبل القانونية في تعديل قانون رئاسة اقليم كوردستان والمصادقة عليه”.

ونوه حمه مينا الى ان “الاتحاد الوطني لم يطلب الكثير ولا القليل بل يريد ان يشترك بقوته وحجمه واستحقاقه في السلطة”.