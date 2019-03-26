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الحزب الديمقراطي يفصح عن المضي بتشكيل حكومة كوردستان بلا الاتحاد الوطني

افصح عضو المجلس القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني آراس حسو مير خان يوم الاثنين عن مضي الحزب في تشكيل حكومة اقليم كوردستان في حال لم تفض المباحثات الجارية مع الاتحاد الوطني الكوردستاني الى نتيجة بما يخص هذا الامر.

وقال مير خان في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، انه “خلال الشهر الجاري عقدنا اجتماعين مع الاتحاد الوطني الكوردستاني بشأن تشكيل حكومة اقليم كوردستان وكانا ناجحين جدا رغم اننا لم نصل الى اتفاق فيهما لكن تفهم احدنا للآخر كان بشكل جيد”.

واضاف ان “تشكيل حكومة اقليم كوردستان غير ملزمة بتلك الاجتماعات، والعملية السياسية لا تتوقف على شخص او جهة معينة”.

وتابع ميرخان ان “مسألة اختيار رئيس الاقليم وتكليف رئيس حكومة كوردستان سيجريان في الموعد المحدد والى ذلك الحين فإننا سنستمر مع الاتحاد الوطني بالاجتماعات للتوصل الى اتفاق”، من دون تحدد الموعد الذي سيتم التصويت في على رئيسي الاقليم والحكومة.

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