العبارة00 وبكاء الكلمات00 بكاءات موصلية!

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بقلم- رحيم الشاهر- عضو اتحاد ادباء ادباء(2) العراق

انا اكتب، اذن انا كلكامش( مقولة الشاهر) (3)

من فضل ربي مااقولُ واكتبُ** وبفضل ربي بالعجائبِ اسهبُ( بيت الشاهر)

الكتابة كرامتي من الله تعالى ، فكيف لااحلق بها ؟ ( مقولة الشاهر)

ياسائق العبارةْ! تجري بموج جراحنا محمولةً بضياعنا فتمر من دمع الجنوب الى احتضار الشمالْ (مكتظة) الآمالْ الحوتُ يبلعها فتختفي ام العراق! كما اختفى دهرٌ بأسرارهْ! ** ياسائق العبارةْ! احشد بها من أرامل جرحنا واحشد بها: أيتامنا 00 حدباءنا (كيما) تكون ضحية للغارةْ! ** ياسائق العبارةْ! غرقت فصاح بنوحها الم العراق من دجلة عطشى وفرات احزان ، ابحر بلا نوح بسفينة مثقوبة ،ياجاعلا أيامنا جرحا (بلا جيفارةْ!!) ** ياسائق العبارةْ! هذا ربيع قصيدتي متوترٌ حتى بأزهارهْ ** ياسائق العبارةْ! كم جنة كانت بلادي محط رحالها رحلتْ لطيف سمائها فالحظ فينا خاضبٌ في سوء أقدارهْ! ** ياسائق العبارةْ! هو هكذا دأب العراق ْ كسفينة صنعت من الأوراقْ الكل فيها قائدٌ متمردٌ في موج أخطارهْ! ** ياسائق العبارةْ! نحن انتظرنا 00 فارسا ومخلصا حط الغراب على عويل بكائنا ضاع العراق، توفيت عماته00 خالاته أمسى يتيما مولعا في لعن فجارهْ! ** ياسائق العبارةْ! الناسُ ترقص من شديد غنائها وعراقنا متراقصٌ من جرح أقمارهْ! ياسائق العبارةْ!

كتبت في رثاء أخوتنا في موصل الربيعين الجريحين رحمهم الله تعالى! 24/ 3/ 2019