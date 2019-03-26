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العبارة00 وبكاء الكلمات00 بكاءات موصلية!

العبارة00 وبكاء الكلمات00 بكاءات موصلية!

في سلسلة(1): عبقريات شعرية، سلسلة قصائد لماء الذهب، سلسلة لوحات من صواعق الشعر، سلسلة قصائد الشبح، سلسلة سور الشعر العظيم ، سلسلة هملايا الشعر، سلسلة البث الإبداعي المباشر ، سلسلة سلوا قصائدي ، سلسلة حصان طروادة الشعر، سلسلة لاطلاسم بعد اليوم ، سلسلة محطمات الأصنام ، سلسلة بَنات الحداثة، سلسلة طار ذكره في الآفاق، سلسلة قاهرات الشعر ،سلسلة ملهمات في الأرض، ومنشدات في السماء، سلسلة 00 الخ

بقلم- رحيم الشاهر- عضو اتحاد ادباء ادباء(2) العراق

انا اكتب، اذن انا كلكامش( مقولة الشاهر) (3)

من فضل ربي مااقولُ واكتبُ** وبفضل ربي بالعجائبِ اسهبُ( بيت الشاهر)

الكتابة كرامتي من الله تعالى ، فكيف لااحلق بها ؟ ( مقولة الشاهر)

ياسائق العبارةْ! تجري بموج جراحنا محمولةً بضياعنا فتمر من دمع الجنوب الى احتضار الشمالْ (مكتظة) الآمالْ الحوتُ يبلعها فتختفي ام العراق! كما اختفى دهرٌ بأسرارهْ! ** ياسائق العبارةْ! احشد بها من أرامل جرحنا واحشد بها: أيتامنا 00 حدباءنا (كيما) تكون ضحية للغارةْ! ** ياسائق العبارةْ! غرقت فصاح بنوحها الم العراق من دجلة عطشى وفرات احزان ، ابحر بلا نوح بسفينة مثقوبة ،ياجاعلا أيامنا جرحا (بلا جيفارةْ!!) ** ياسائق العبارةْ! هذا ربيع قصيدتي متوترٌ حتى بأزهارهْ ** ياسائق العبارةْ! كم جنة كانت بلادي محط رحالها رحلتْ لطيف سمائها فالحظ فينا خاضبٌ في سوء أقدارهْ! ** ياسائق العبارةْ! هو هكذا دأب العراق ْ كسفينة صنعت من الأوراقْ الكل فيها قائدٌ متمردٌ في موج أخطارهْ! ** ياسائق العبارةْ! نحن انتظرنا 00 فارسا ومخلصا حط الغراب على عويل بكائنا ضاع العراق، توفيت عماته00 خالاته أمسى يتيما مولعا في لعن فجارهْ! ** ياسائق العبارةْ! الناسُ ترقص من شديد غنائها وعراقنا متراقصٌ من جرح أقمارهْ! ياسائق العبارةْ!

كتبت في رثاء أخوتنا في موصل الربيعين الجريحين رحمهم الله تعالى! 24/ 3/ 2019

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