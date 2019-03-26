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القبض على شخصين بحوزتهما عملة مزورة في حاج عمران

‎اعلنت المديرية العامة لمكافحة المواد المخدرة في اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن اعتقال شخصين في معبر “حاج عمران” كانا يريدان ادخال مبلغ 10 الاف دولار مزورة الى اسواق الاقليم.

وجاء في بيان للمديرية، ان منتسبي مركز مكافحة المواد المخدرة في حاج عمران، تمكنوا من مصادرة مبلغ 10 الاف دولار مزورة واعتقال متهمين اثنين هما (هـ.ع.ك) و(ر.س.أ) احدهما يحمل الجنسية الايرانية.

واضاف البيان ان هذين الشخصين كانا يريدان نقل تلك المبالغ المزورة الى اراضي الاقليم وصرفها في اسواق مدينة اربيل، مشيرا الى فتح ملف بالتحقيق مع المتهمين، وتم ارسالهما للمثلول امام قاضي التحقيق.

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