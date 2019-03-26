القبض على متاجرين بالبشر بينهم اربع نساء في بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد يوم الاثنين عن القاء القبض على متهمين بالإرهاب وترويج المخدرات والاتجار بالبشر بينهم أربع نساء في مناطق متفرقة من العاصمة.

وقالت القيادة في بيان اليوم، ان قوة من اللواء الرئاسي الثاني القت القبض على إرهابيين اثنين ضمن منطقة الدورة حي اسيا وأبو طيارة، وعلى إرهابي اخر ضمن منطقة الكاظمية من قبل قوة من فوج طوارئ بغداد/8 فيما القت قوة من اللواء 54 الفرقة السادسة القبض على متهم بترويج المخدرات ضمن منطقة العامرية.

واضاف البيان ان قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية القت القبض على خمسة متهمين بالإتجار بالبشر بينهم أربع نساء ضمن منطقة الغزالية كما القت قوتين من اللوائين السادس والثاني الفرقتين الثانية والأولى شرطة اتحادية القبض على متهمين اثنين بالسرقة في منطقتي حي الفرات والكاظمية.

ونوه البيان الى انه تمت إحالة جميع المتهمين الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.