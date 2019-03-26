برلمان كوردستان يصادق على لجانه الدائمة بغياب ثلاث كتل

صادقت هيئة رئاسة اقليم كوردستان، الاثنين، على اللجان الدائمية المشكلة من الكتل الممثلة للاطراف السياسية الفائزة بالانتخابات التشريعية الماضية، فيما اعلنت ثلاث كتل عن قلقها من تشكيل تلك اللجان.

وقررت هيئة رئاسة البرلمان الكوردستاني اليوم الاثنين المصادقة على جميع اللجان الدائمة في البرلمان، ووفقا للقرار يتوجب انتخاب رئيس ونائب ومقرر لكل لجنة دائمية.

وتسبب تشكيل اللجان بالقلق لدى الكتل الثلاث للاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية والجيل الجديد بسبب حرمانها من رئاسة اللجان.

قال عضو كتلة الجماعة الاسلامية سوران عمر في تصريح صحفي، انه في البداية تقرر منح لجنة الثروات الطبيعية للجماعة الاسلامية، الا انه فيما بعد تم حرمان الكتلة منها بتواطؤ من كتلتي الديمقراطي والتغيير.

ومن جهته اكد رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني شيركو جودت ان توزيع اللجان كان غير عادل ويجب الغاءها.

اما عضو كتلة الجيل الجديد كاوه عبدالقادر ان “توافق الكتل حرمنا من رئاسة اية لجنة دائمية”.