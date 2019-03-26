خليّة الأزمة في الموصل لمدراء الدوائر: ركِّزوا على احتياجات المواطنين

ترجمة/ المدى

في مشهد نادر على مراعاة واحترام غضب مواطني نينوى إزاء سوء إدارة حكومتها، صوت البرلمان الاحد بالاغلبية على إقالة المحافظ على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد واستغلال المنصب لمنافع شخصية وإهمال .

ورغم أن مواطني الموصل ناشدوا وطالبوا الحكومة المركزية بإقالة المحافظ منذ أكثر من سنتين، فإن كارثة العبارة فقط وما حصل بعدها من نزول مواطنين غاضبين للشارع هو ما دفع سياسيين لاتخاذ قرار الإقالة.

المحافظ المقال نوفل حمادي، الذي شغل المنصب منذ العام 2015 لم يدلِ بأي تعليق لا قبل ولا بعد تصويت البرلمان. عدة مسؤولين حكوميين ذكروا أن تقريرا سيصدر خلال الايام القليلة القادمة عن الاتهامات الموجهة ضد العاكوب.

وعلى أثر ذلك عين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي “خلية أزمة” لإدارة محافظة نينوى بدلاً من المحافظ المقال.

القرار الذي أوصى به عبد المهدي، كان بمثابة الخطوة الحقيقية الاولى لرئيس الوزراء تجاه محاربة الفساد المستشري في العراق. وألحق بها خطوة ثانية بمحاولة منه تكليف أشخاص ينظر إليهم على أنهم يضعون مصالح المواطنين أولا .

وعيّن عبد المهدي ثلاثة أشخاص لتولي قيادة خلية الازمة الحكومية وهم كل من اللواء نجم عبد الله الجبوري قائد عمليات نينوى ورئيس جامعة الموصل مزاحم الخياط وقائد شرطة نينوى اللواء حمد النامس .

في أول لقاء لخلية الأزمة، وراء أبواب مغلقة، مع رؤساء لجان مجلس المحافظة، أوضح الرجال الثلاثة بأنهم قد عزموا على تهدئة غضب شارع الموصل .

وعلى مدى الايام الأربعة الماضية كانت هناك احتجاجات واعتصامات وإضرابات شبه مستمرة طالب فيها المواطنون إقرار العدالة بعد حادث انقلاب العبارة. واستناداً لمسؤولين من الصحة والاجهزة الامنية فان الحادث تسبب باستشهاد 97 شخصاً على الاقل مع وجود 70 شخصاً آخر مايزالون مفقودين .

قائد عمليات نينوى اللواء الجبوري قال في لقاء مع نيويورك تايمز بأن الجزء الجوهري في تحقيق الهدوء سيكون بالاستجابة لمطاليب المواطنين في توفير الخدمات الأساسية .

وأضاف الجبوري وهو يتجول عند موقع الحادثة قبالة النهر حيث تجمع متظاهرون ومحتجون “يجب أن تعود المدينة لحياتها الطبيعية ويجب ان ننهي كل معالم الغضب هذه، على جميع هؤلاء الشباب ان يساعدوا عوائل الضحايا بشكل افضل”. مشيرا الى المتظاهرين .

عضو خلية الازمة الثاني الخياط، وجه رسالة شديدة لرؤساء دوائر مجلس المحافظة بقوله: اقطعوا دابر الفساد وركزوا على احتياجات المواطنين، تواجدوا في أماكن عملكم وراجعوا اوضاع المحافظة يوميا .

واضاف الخياط قائلا “المواطنون يريدونكم ان تتواجدوا على الارض، المدينة على شفا حفرة والوضع متوتر، ويتوجب على كل فرد منكم ان يكون جاهزا لتقديم الخدمات. الجسور بحاجة الى إصلاح، وهناك حاجة لزيادة تجهيزات الطاقة الكهربائية .”

وفي إيماءة منه لمدير دائرة خدمات الماء والمجاري في المحافظة قال الخياط “كن حذرا.. مضت فترة والاجواء ممطرة، اذهب الآن وتفحص أنابيب وقنوات مجاري مياه الامطار .”

وفي إشارة منه لعدم كفاءة إدارة الحكومة والابتزاز الذي أدى في وقت ما الى سيطرة داعش على المدينة، قال الخياط “علينا ان نبعث برسالة واضحة وجلية بأننا موجودون هنا لأجل الشعب، وإلا فإننا، عكس ذلك، سنفقد مدينتنا كما حصل في العام 2014 .”

مدير بلدية الموصل زهير الأعرجي قال إن إقالة المحافظ ليست لها علاقة مباشرة بحادث العبارة، بل إن ثقافة تقديم المال والكسب على المصلحة العامة كانت جزءاً من المشكلة .

وأضاف الأعرجي “قبل يومين من الحادث ذهبنا الى المسؤولين عن العبارات وطلبنا منهم التوقيع على ورقة تلزمهم بغلق العبارة ،لأننا ننوي إطلاق كميات من المياه من السد وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا من يوم الخميس، مما سيؤدي ذلك الى ارتفاع منسوب مياه النهر .”

الخميس كان يوم الاحتفال بأعياد الربيع نوروز، حيث تتوجه العوائل لقضاء أوقاتهم في المتنزهات والحدائق، وكان متنزه ام الربيعين في منطقة الغابات السياحية المطل على نهر دجلة في الموصل وجهة العوائل الموصلية في هذه المناسبة .

وأشار الاعرجي الى أن “صاحب العبارة وقّع على الورقة وتم إغلاقها وتوقفت خلال صباح يوم نوروز. ولكن عندما بدأت العوائل بالمجيء بعد الظهيرة قام بفتح العبارة للعوائل دون حصوله على موافقة. وهذا ما تسبب بالكارثة”.