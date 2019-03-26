صحة الكرخ : تهيئ كافة مؤسساتها الصحية وأعداد خطة طبية لاستقبال الزيارة الرجبية

أعلنت دائرة صحة بغداد / الكرخ عن تهيئة جميع مؤسساتها الصحية وتجهيزها بكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية وذلك لاستقبال الزيارة الرجبية يوم استشهاد الأمام موسى الكاظم ( ع ) رجب وبالتنسيق مع وزارة الصحة والدوائر الساندة الأخرى .

أفاد ذلك مدير عام الدائرة الدكتور جاسب لطيف الحجامي مبينا : أن الدائرة أعدت خطة طوارئ صحية لمواجهة الحالات الطارئة حيث اتخذت كافة الإجراءات الصحية اللازمة لذلك .

موضحا انه : سيتم تهيئة مستشفيات الكرخ وتجهيزها بالخزين المناسب لكافة المواد الضرورية لإدامة العمل وتهيئة طوارئ المستشفيات وتجهيزها بالأدوية والمستلزمات الطبية مع إيقاف دخول الحالات الباردة إلى المستشفيات ماعدا مركز ابن البيطار ومستشفى الكرخ للولادة وفتح ردهة طوارئ في مستشفى أطفال الكاظمية , تهيئة سيارات الإسعاف والعناية بمستلزماتها الطبية وتهيئة غرفة العمليات بالدائرة للعمل 24 ساعة وتهيئة فريق طبي جراحي في كل مستشفى ويكون على آهبة الاستعداد والجاهزية مع تهيئة المراكز الصحية الساندة وفتح مفارزة طبية والبالغ عددها ( 9 ) والإيعاز الى فرق الرقابة الصحية بتشكيل فرق صحية لتوعية المواطنين لمخاطر المواد الغذائية المكشوفة والماء والعصائر وتوجيه أصحاب المواكب الدينية بضرورة الاهتمام بنوعية ونظافة الطعام والشراب المقدمين للزائرين .

أعلام صحة الكرخ