عالية نصيف تشيد بالإجراءات الإحترازية المتخذة من قبل عمليات ومحافظة وأمانة بغداد قبل زيارة الإمام الكاظم (ع)

أشادت النائبة عالية نصيف بجهود قيادة عمليات ومحافظة وأمانة بغداد وبلدية الكاظمية في أخذ الحيطة والحذر لتأمين سلامة الزائرين أثناء إحياء ذكرى وفاة الإمام الكاظم (عليه السلام) الأسبوع القادم .

وقالت في بيان اليوم :” أجرينا اتصالات مع قيادة عمليات بغداد والأمانة وبلدية الكاظمية والتقينا بالسيد المحافظ فلاح الجزائري للإطلاع على التحوطات والإجراءات الإحترازية لتأمين سلامة زوار الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) في ذكرى وفاته، وخصوصاً فيما يتعلق بالجسر الرابط بين الكريعات والكاظمية، نظراً للأنباء الواردة بشأن حركة وارتفاع منسوب نهر دجلة خلال جريانه في محافظة ديالى، ولاحظنا بأن هذه الجهات على أهبة الاستعداد لتلافي أية حالة طارئة فور حدوثها لاسمح الله “.

وأضافت نصيف :” ان كارثة عبارة الموصل التي تسببت بغرق أكثر من مئة شخص معظمهم نساء وأطفال لابد أن تكون دافعاً للجهات التنفيذية وكل أجهزة الدولة لأخذ الحيطة والحذر تجاه أي موقف طارئ، فعندما تتعلق المسألة بأرواح الناس لايمكن التكاسل تجاهها والتهاون معها “.