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منح 100 مليون دينار للعراقيين الراغبين بشراء وحدات سكنية

اعلن مصرف الـرافـديـن يوم الاثنين عن استعداده لإقـراض الموظفين والمواطنين مبالغ تـــصـــل الــــــى 100 مـــلـــيـــون ديـــنـــار للراغبين بشراء الوحدات السكنية الاستثمارية في بغداد.

وقالت مدير عام المصرف خولة طالب جبار في تصريح صحفي ان المصرف يستهدف هـذا العام دعم المــشــاريــع الـسـكـنـيـة الاسـتـثـمـاريـة.

واضافت “الآن لـــديـــنـــا 13 مــــشــــروعــــا فــي الــنــجــف وواســـــط وديـــالـــى وصــلاح الــديــن وكــربــلاء وبــابــل فـضـلا عن بغداد في مناطق الكاظمية والدورة والـــعـــامـــريـــة وحــــي الــــعــــدل مــؤكــدة الاستعداد لتمويل جميع المواطنين الــــراغــــبــــين بـــالـــتـــقـــديـــم عـــلـــى هـــذه المجمعات”.

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