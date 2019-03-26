من مذكرات الساكورا … مقاطع شعرية
1
من خارج مقاسات الشهيق
من صدع النسيج الثوري
خط متعرج بين البقاء والفناء
لقاء الرايات البرية وزفير الأرض
2
أحجية الصور المقطعة
البازل الأحمر يغازل ممر الحرف
أفيش يابس مرقط بالطلاء في لوحة بالألوان الطبيعية
3
بلغة الإشارة
قواعد العشق والدم
جدارية الجذور والبذور تكسر خوذة الأرقام
الصعود الى ضفة السقوط
4
الباليرينا تسدل الستائر
بلورات الجليد تلتصق بالخيوط
التبغ يصب الدخان في وعاء الجسد
صراع البراءة والوحشية في نص مصور
5
رؤى عميقة لما بعد الوجه الاخر
شكل الماء يترنح على مسرح الفوضى
يقتنص التفاصيل الصغيرة من دوائر الضوء
الهروب من منافذ العالم
6
التأملات لــ ماركوس أوريليوس بعدسة السينما
العبث في محيط الرقعة الحمراء
يعيد تشكيل الكلمات المتقاطعة
صور من ذاكرة الخزامى
7
لا تعني لا
انها ليست مجرد كلمة انها جملة كاملة
المطارق والمناجل تخرج من المباني المنقورة في الصخر
فلسفة العزف على وتر الظل
والى ما بعد الرمق الأخير
8
على سطح المرآة تطفو المرآة
على السطح طوابير من الرصاص
النهاية ثقب البداية
حين تغدو البنادق
أوطاناً
9
من مذكرات الساكورا
قصة من الظلال ليست كأخواتها
سرد ناعم لحكاية شرسة
في قالب صامت
يحدث الانفجار من جهة النرجسية
القصيدة تعيد تدوير الزمكان
ايفان علي عثمان
شاعر وكاتب