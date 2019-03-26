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من مذكرات الساكورا … مقاطع شعرية

من مذكرات الساكورا … مقاطع شعرية

1

من خارج مقاسات الشهيق

من صدع النسيج الثوري

خط متعرج بين البقاء والفناء

لقاء الرايات البرية وزفير الأرض

2

أحجية الصور المقطعة

البازل الأحمر يغازل ممر الحرف

أفيش يابس مرقط بالطلاء في لوحة بالألوان الطبيعية

3

بلغة الإشارة

قواعد العشق والدم

جدارية الجذور والبذور تكسر خوذة الأرقام

الصعود الى ضفة السقوط

4

الباليرينا تسدل الستائر

بلورات الجليد تلتصق بالخيوط

التبغ يصب الدخان في وعاء الجسد

صراع البراءة والوحشية في نص مصور

5

رؤى عميقة لما بعد الوجه الاخر

شكل الماء يترنح على مسرح الفوضى

يقتنص التفاصيل الصغيرة من دوائر الضوء

الهروب من منافذ العالم

6

التأملات لــ ماركوس أوريليوس بعدسة السينما

العبث في محيط الرقعة الحمراء

يعيد تشكيل الكلمات المتقاطعة

صور من ذاكرة الخزامى

7

لا تعني لا

انها ليست مجرد كلمة انها جملة كاملة

المطارق والمناجل تخرج من المباني المنقورة في الصخر

فلسفة العزف على وتر الظل

والى ما بعد الرمق الأخير

8

على سطح المرآة تطفو المرآة

على السطح طوابير من الرصاص

النهاية ثقب البداية

حين تغدو البنادق

أوطاناً

9

من مذكرات الساكورا

قصة من الظلال ليست كأخواتها

سرد ناعم لحكاية شرسة

في قالب صامت

يحدث الانفجار من جهة النرجسية

القصيدة تعيد تدوير الزمكان

ايفان علي عثمان

شاعر وكاتب

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