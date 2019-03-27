أمريكا تعارض انتخابات القرم وتتبرع بالجولان

سالم سمسم مهدي

أن المواقف المزدوجة الواضحة تجعل المتابع للحدث السياسي في أحيان كثيرة بحيرة من أمره ويصبح عاجز عن فهم ما يحمله طرف معين من افكار وتوجهات غامضة بعيدة عن الواقع …

فليس ببعيد عنا أحداث شبه جزيرة القرم (( كانت تسمى ” أق مسجد ” أي ” المسجد الأبيض ” بلغة التتار الذين كانوا يشكلون معظم سكانها في حقبة ماضية )) التي حصلت بعد انتخابات أوكرانيا عام 2014 وفاز فيها فيكتور يافوكوفيتش الذي كان موالي لموسكو فوقعت اضطرابات في العاصمة كييف دُعمت من الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما وفي النهاية تمت الاطاحة به وعلى أثر ذلك قامت قوات موالية لروسيا من السكان المحليين الذين غالبيتهم من الروس بالسيطرة على القرم وأجراء استفتاء أشترك فيه 80 % من سكان شبه الجزيرة البالغ نفوسها أكثر من مليوني نسمه يعيشون على أرض مساحتها 27 الف كم2 تقريبا حيث صوت 95 % من المقترعين بالانضمام ‘لى روسيا …

أذن هناك استفتاء وهناك رأي عام أبدى وجهت نظره وهناك معارضة تزعمتها الولايات المتحدة وحلفائها فُرضت على اثرها عقوبات اقتصادية على روسيا …

لنذهب الآن الى هضبة الجولان والتي تسمى في كثير من الأحيان بالهضبة السورية ومساحتها 1800 كم2 ويعيش فيها حوالي عشرون ألف من الدروز السوريين احتلت منها إسرائيل في حرب 1967 ما مساحته 1200 كم2 واستأثرت على أثر ذلك الاحتلال بمصادر مياه نهر الاردن واليرموك وعلى أثر حرب 1973 انسحبت إسرائيل من 60 كم2 يضم مدينة القنيطرة السورية لفض الاشتباك بين القوات المتحاربة وقامت إسرائيل بعد ذلك ببناء حوالي ثلاثين مستوطنة وأسكنت فيها مستوطنين بنفس عدد السكان الأصليين …

اذا رجعنا إلى الوراء قليلا وتحديداً بعد رسم الحدود الدولية عام 1923 على اثر معاهدة سايكس بيكو فأن هضبة الجولان كانت ضمن الأراضي السورية وكان ذلك قد سبق أنشاء دولة إسرائيل بحوالي ربع قرن …

أعلنت دول العالم ومنها الولايات المتحدة والامم المتحدة أن الجولان أراضي سوريه محتلة وتكرر ذلك بعد ضم الجولان من قبل إسرائيل بداية ثمانينات القرن الماضي وأتفق الجميع على ضرورة التعامل مع الجولان على هذا الأساس …

اليوم يستغل دونالد ترامب حالة الوهن والضعف والانشغال بالحروب الجانبية بين الدول العربية وعمالة حكامها المنبوذين من شعوبهم أصلاً هذه الحروب التي لعبت إسرائيل ومن يواليها دورا في تأجيجها ليعلن ترامب وبازدواجية بحضور رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو على اعتبار الجولان أراضي إسرائيلية في سابقة تشرعن للإحتلالات العسكرية بضم الأراضي للقوات الغازية وما أكثر الحالات التي وقف العالم ضدها في هذا الخصوص …

أن ما قام به الرئيس الأمريكي ليس معارضاً للقانون الدولي ومقررات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تحتل أمريكا فيه صفة الدائمة فقط بل أنه يعري أولئك الحكام الخونة الذي لم يتركوا فرصة للتعبير عن عمالتهم لأمريكا والتمسح بأحذية مسؤوليها في مناسبة وبدون مناسبة والذي سبب ضياع فلسطين بالأمس والجولان اليوم ولا ندري ماذا سيضيع غداً .

سالم سمسم مهدي

Salim1046@yahoo.com