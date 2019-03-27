إستثمار بغداد : إرتفاع وتيرة العمل في مجمع دار السلام السكني

إنسجاماً مع توجهات الحكومة مؤخراً بمنح الإستثمار دوراً أساسياً وفاعلاً في تحقيق التنمية الشاملة للعاصمة بغداد وفي جميع القطاعات ولتوفير الدعم والاسناد لكافة المشاريع الإستثمارية وبالأخص السكنية منها , أولت هيئة أستثمار بغداد متمثلة برئيسها المهندس شاكر الزاملي إهتماماً كبيراً لهذا القطاع الحيوي والمهم . ومن المشاريع السكنية الممنوحة إجازة إستثمارية يأتي مشروع شركة كرين لاند للمقاولات الانشائية وشركة فيض العمارة للمقاولات والتجارة العامة لإنشاء مجمع سكني والذي سينفذ بإسلوب عمراني مميز وبتصاميم حديثة على جزء من مطار المثنى/ مجاور شارع المطار ، على مساحة (50) دونم .

يشار الى أن المشروع مكون من مجمع سكني بواقع ( 32) بناية وبإرتفاعات مختلفة تتراوح بين (14_18) طابق كما سيتضمن مدارس إبتدائية ومتوسطة وثانوية وجامع ومركز تجاري ، حيث أشرت اللجان التابعة للهيئة تقدم ملحوظ لواقع حال العمل في المشروع وأن العمل يجري حالياً ضمن مرحلة حفر ودق الركائز لثلاث بنايات حيث تم حفر وصب الركائز بالكامل لبناية ( CA) والعمل على إضافة (3) ركائز ليكون مجموعها ( 81) ركيزة وتم دق (60) ركيزة أخرى في بناية Ba) ) و15 ركيزة في بناية ( BB) . وتواصل كوادر الشركتين المنفذتين للمشروع عملها بوتيرة عالية من أجل إنجازه في موعده المحدد حيث يتميز المشروع بموقع إ ستراتيجي مهم إضافة الى ماسيوفره المشروع من فرص العمل خلال فترة التنفيذ والتشغيل .