اعتقال خمسة موظفين كبار بينهم نساء في محافظة نينوى

افادت مصادر مطلعة يوم الثلاثاء ان مكتب هيئة النزاهة في محافظة نينوى اعتقلت خمسة موظفين في المحافظة.

وقال مصدر ان النزاهة اعتقلت ثلاث موظفات من محافظة نينوى في مقدمتهم مديرة حسابات المحافظة رشا دحام ومديرة قسم العقود وموظفة في الموارد البشرية.

وذكرت مصادر اخرى من داخل المحافظة بان مديرة قسم العقود تعمل حاليا بمنصب معاون المحافظ لشؤون الاعمار لكن التحقيق معها عن ملفات ضمن قسم العقود الذي كانت تشرف عليه.

واشارت المصادر الى ان النزاهة اعتقلت ايضا مدير التسجيل العقاري في الجانب الايسر فرحان حسين طه وموظف اخر بتهمة التلاعب بسجلات واملاك شخصية واخرى للدولة.

واضافت المصادر ان طه كان قد ورد اسمه ضمن لجنة تقصي الحقائق للتحقيق معه بهذه الملفات.