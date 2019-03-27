اقامة مجلس الفاتحة لضحايا عبارة الموصل في سويسرا

أمير الاسدي/ زيورخ

أقام #البيت_الثقافي_العراقي في #زيورخ مجلس الفاتحة، على الأرواح العراقية البريئة التي رحلت، في #مأساة انقلاب #عبارة_الموصل في #نهر_دجلة نهار يوم الخميس 21 اذار/ مارس2019 .

فقد شارك جمعا، من ابناء #الجالية_العراقية_في_سويسرا يوم الاثنين 25 اذار/ مارس2019 بمجلس الفاتحة لتقديم خالص العزاء والمواساة للعوائل الكريمة، من ذوي الضحايا التي ماتت غرقا، في تلك العبارة المشؤومة، في ذلك اليوم #الحزين . فقد تجاوز عدد الضحايا الـ 120، من اصل 278 كانوا على ظهر تلك #العبارة، #عبارة_الموت .

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