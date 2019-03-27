اكفينا شرك….خيرك لا نريده

النظام التركي العاطفي جدا…مشكورا يرسل غواصيه للبحث عن جثث ضحايا عبارة ولايةالموصل………!!؟؟.بنفس الوقت تواضب قوته الجوية بشن غاراته العدوانية الوحشية على قرى كردستان الامنه بحجج باطلة وتتسبب بقتل مزارعين ابرياء….هذه العاطفة تذكرني بنكتة طريفة وقد تكون حادثة حقيقية…

قرية جبلية نائية…شقيقان على ضفة سيل مائي جارف شاهدوا بتصورهم عكة سوداء (بتشديد الكاف) افتكروها قد تكون عكة جبن يجرفه التيار أحدهم رمى بنفسه واحتضنها ولم يعرف إلا متأخرا انه تمسك ب دب اسود وبدأ الاثنان يتشبث أحدهم بالآخر…شقيق الضفة أخذ يصرخ بأخيه ضرورة ترك العكة….اجابه الآخر وهو على وشك الغرق وقال

انا تركتها ولكن الدب هو متمسك بي…..!!!

رعد صباح…