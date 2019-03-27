الاتحاد الوطني يعلن مطالبه بحكومة كوردستان: نريد احدى هاتين الوزارتين

اعلن الاتحاد الوطني عن تطلعه لتسنم احدى وزارتين في الحكومة الجديدة في اقليم كوردستان.

وقال سعدي بيره عضو المكتب السياسي للاتحاد “الشراكة الموجودة حاليا هي ضعيفة والاتحاد الوطني لايستطيع تحمل المسؤولية لانه ليس شريكاً حقيقاً”.

واضاف، “عليه، لابد ان يتحصل الاتحاد على وزارة سيادة في الحكومة الجديدة مثل المالية أو الموارد الطبيعية لكي يكون شريكا حقيقا في ادارة الحكومة الجديدة في اقليم كوردستان”.

ومن المقرر ان يعقد الحزبان الرئيسان الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني اجتماعا وصف بالمهم لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة.

ويعقد الاجتماع يوم غد في مدينة السليمانية.

وبحسب اعلام الاتحاد الوطني فان نتائج مهمة ستخرج من الاجتماع.