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البرلمان العراقي يرد على شائعات قطع بغداد رواتب موظفين كوردستان مجددا

نفى نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير حداد يوم الثلاثاء ما يتم تداوله مؤخرا من قبل اطراف داخلية في الاقليم عن قطع الحكومة الاتحادية الرواتب، او العجز عن دفعها لموظفي كوردستان.

وقال حداد للصحفيين اليوم من بغداد انه “لا يمكن قطع رواتب موظفي الاقليم مرة اخرى كما يروج للاسف لها البعض من الاطراف السياسية في كوردستان”، مردفا بالقول انه “يجب ابعاد هذا الامر عن الصرعات السياسية الجارية في الاقليم”.

واضاف “اطمئن الموظفين في اقليم كوردستان بان رواتبهم سيتسلمونها كما تُدفع الى اقرانهم في المناطق والمدن الاخرى من العراق، وهذا ما اكده لنا وزير المالية في الحكومة الاتحادية فؤاد حسين”.

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