البرلمان العراقي يعلن وجود “اشعاعات نووية” خطرة وتسجيل اصابة

اعلن رئيس لجنة تقصي الحقائق المتخصصة بمفاعل 14 تموز النووي في التويثة النائب جواد الموسوي يوم الثلاثاء عن رصدها تخبط من قبل الحكومة الاتحادية في طمر المفاعل المذكور وتسجيلها اصابة لموظف لدى الدولة.

وقال الموسوي في بيان انه ” بعد عدة لقاءات بين اللجنة واستضافات مع مختصين ومسؤولين حكوميين من الوزارات المختصة توصلنا الى قناعات شبه مؤكده بوجود تخبط واضح في قرارات الجهات الحكومية التنفيذية المتمثلة بوزارة التعليم العالي والعلوم والتكلنوجيا من حيث اصرارهم على طمر المفاعل تارة واعلانهم عن عدم وجود اشعاعات او تلوث منبعث من المفاعل تارة اخرى ومخاطباتهم الرسمية وبالوثائق مع المنظمة الدولية للطاقة الذرية واعترافهم لها بوجود انبعاثات واشعاعات قاتله وعدم قدرتهم علميا وتقنيا على معرفة ماهية هذه الاشعاعات ومكوناتها”.

واوضح انه “بالرغم من ان الرأي العلمي والمهني هو تفكيك المفاعل او احتوائه الامن وليس الاصرار على طمره وكنتيجة لهذا التخبط وعدم الكفاءة في ادارة هذا الملف الخطر جدا على حياة جميع الشعب العراقي ادى مؤخرا الى اصابة احد الموظفين البسطاء في وزارة التعليم العالي والعلوم والتكلنوجيا بالاشعاعات الخطرة وطفح وتشوهات جلديه وانخفاض في كريات الدم البيضاء بعد ارغامه على العمل قرب المفاعل النووي من قبل مسؤوليه في العمل بالرغم من طلب اعفائه من هذا العمل وحسب الوثائق المرفقة”.

وتابع الموسوي “نحن اذ نذكر جميع تلك الحقائق لشعبنا العراقي نحمل كل من رئيس الوزراء ومستشاريه للطاقة ووزير التعليم العالي والعلوم والتكلنوجيا واللجنة الخاصة بطمر المفاعل المسؤولية الكاملة عن اي خطأ يحدث في هذا الملف او اصابة اي مواطن عراقي نتيجة ذلك”.