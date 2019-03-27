الجبوري يقترحا اسما لمنصب محافظ نينوى.. والمجلس يستبدل ادارة “سما الموصل”

اقترح عضو مجلس النواب السابق مشعان الجبوري، الثلاثاء، اسما لتولي منصب محافظة نينوى، خلفا للمقال نوفل العاكوب.

وقال الجبوري في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي تويتر “اذا ترك امر اختيار محافظ جديد لنينوى لمجلس المحافظة فان المنصب سيكون لمن يدفع اكثر، لانه هو من مكن العاگوب من سرقة المحافظة وعليه يجب ان يتم حله ومحاسبة المتورطين بالفساد من اعضائه”.

واضاف الجبوري “ارى أن تثبيت حازم الخياط محافظا هو الافضل للمحافظة لانه القادر على انقاذها من عصابة الفساد”، حسب قوله.

من جانبه، كلف رئيس مجلس محافظة نينوى مستشاره الاعلامي لتسلم والاشراف على قناة سما الموصل، والتي كانت تخضع لادارة المحافظة بحسب النظام الداخلي للمجلس الذي حدد ضمن فقراته ان يكون المجلس مشرفا على القناة ولا صحة لاقالة ايا من ادارتها او ابعاد لموظفيها او غلقها في الوقت الحاضر.