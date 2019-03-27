الجيش العراقي يتأهب لإحتواء السيول

اعلن المتحدث باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول يوم الاربعاء عن اتخاذ الاستعدادات الازمة لمواجهة أي ازمة قد تنجم عن السيول التي تجتاح مناطق في العراق.

وقال العميد رسول اليوم، ان الحكومة العراقية تواصل جهودها لاحتواء الأمطار والسيول في عدد من المدن.

واردف قائلا إن “قيادة طيران الجيش وضعت خطة لاحتواء اي أزمة قد تحدث وعززت جهودها بعدد إضافي من الطائرات في القواعد القريبة من المناطق التي من المتوقع ان تشهد سيول او فيضانات.

ويشهد العراق تساقطا للأمطار وبغزارة مصحوبة بسيول ادت الى ارتفاع مناسيب الانهر.