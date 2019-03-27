الخطوط الجوية العراقية تكشف سبب هبوط اضطراري لطائرة متجهة الى اوكرانيا

اصدرت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن هبوط اضطراري لاحدى الطائرات المتوجهة الى اوكرانيا.

وقالت الخطوط الجوية العراقية في بيان انها “وحفاظا على سلامة مسافريها، فإن قائد الرحلة المرقمة IAW 2 95 المتجهة من بغداد الى كييف العاصمة الاوكرانية اتخذ قرارا بالهبوط في مطار انقرة الدولي بعد تصدع زجاج الطائرة الداخلي، وكما تشير إرشادات السلامة المتبعة لشركة بوينغ 737-800”.

واضافا البيان انه “وبعد هبوط الطائرة بسلام جرى تأمين رحلة أخرى للمسافرين البالغ عددهم ٢٦ مسافرا إلى كييف، وتم توزيع وجبات الطعام والعصائر عليهم، ويجري الآن إتخاذ اللازم بصدد الطائرة وعودتها إلى عملها في اقرب وقت”.