الشيوعي العراقي يزور تيار الحكمة الوطني

زار وفد من لجنة العلاقات الوطنية في الحزب الشيوعي العراقي، الاحد الماضي، الاخوة في مكتب العلاقات الوطنية في تيار الحكمة الوطني، وتداولوا معهم الاوضاع في البلاد وتطوراتها ومستجداتها والعلاقات بين الحزبين.

وشمل تبادل المعلومات والآراء بين الجانبين جهود تحالف الاصلاح والاعمار، وتأكيد اهمية مشروع الاصلاح والتغيير، والحرب على الفساد وتعزيز نهج المواطنة والعدالة الاجتماعية. كما امتد الى موضوع التهيئة لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة.

وضم الوفد الرفاق مفيد الجزائري ود. علي مهدي ووسام الخزعلي اعضاء قيادة الحزب، والرفيقين علي صبري وفاضل الموسوي عضو لجنة العلاقات. فيما تكوّن الطرف المقابل من د. محمد حسام الحسيني مسؤول مكتب العلاقات الوطنية في تيار الحكمة، واخوانه السادة علي هويدي ومحمد عليوي المعموري ود. محمد طاهر الهاشمي ومحمد عبدالرضا.