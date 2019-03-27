العراق يحصد لقب بطولة الصداقة على حساب الاردن

حصد منتخب العراق الكروي، اليوم الثلاثاء، لقب بطولة الصداقة الدولية الثانية بعد فوزه على نظيره الاردني بثلاثة اهداف مقابل هدفين.

وجرت المباراة بين الفريقين على ارضية ملعب مدينة البصرة الرياضية في اللقاء الختامي للبطولة التي شهدت مشاركة ثلاثة فرق.

وسجل اهداف الفوز للعراق اللاعبون ايمن حسين وبشار رسن ومهند علي في الدقائق 38 و52 و70.

في حين سجل هدفي منتخب الاردن ريبين سولاقا بالخطأ في مرماه وبهاء فيصل في الدقيقتين 7 و87.

وارتفع رصيد منتخب اسود الرافدين الى ست نقاط لينال اللقب بعد تحقيقه فوزين متتاليين، الاول على سوريا بهدف دون رد، والثاني على الاردن بثلاثة اهداف لهدفين.

ونال الفريق الاردني المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، من فوز على سوريا بهدف نظيف، وخسارته اليوم امام العراق، بينما جاء الفريق السوري ثالثا بلا نقاط.