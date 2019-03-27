العراق يعلن ايرادات تزيد عن 6 مليار دولار لتصدير النفط بشهر

اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر شباط الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (99) مليونا و (120) الفا و(6) برميلا ، بايرادات بلغت (6) مليارات (59) مليون و(96) الف (845) دولارا، اما من حقول كركوك بلغت الكميات المصدرة (1) مليون و(753) الفا و(373) برميلا بايرادات بلغت (105) مليون و(554) الف و(734) دولارا.

واضاف، فيما بلغت الكميات المصدرة من حقل القيارة (514) الفا و (180) برميلا بايرادات بلغت (14) مليون و(166) الف و(687) دولارا.

واضاف جهاد ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (60,943) دولارا .

واشار الى ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (33) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.