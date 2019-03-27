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العراق يفتح الباب لفئة من العاطلين عن العمل: اغتنموا هذه الفرصة

قال الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي مهدي العلاق، اليوم الثلاثاء، إن القطاع الخاص يحتاج إلى طاقات شبابية كفؤة تسهم بتفعيل وتحريك عجلة الاقتصاد، داعياً الشباب العاطلين عن العمل، بالتحديد الخريجين وحملة الشهادات العليا إلى استثمار القروض الميسرة التي أطلقها البنك المركزي وتسخير طاقاتهم في الدخول الى سوق العمل.
وأضاف الأمين العام لمجلس الوزراء في بيان، أن الحكومة تولي ملف الخريجين اهتماماً كبيراً وصدرت مجموعة من القرارات بهذا الشأن أهمها موافقة وزارة التعليم العالي على فصل الملاكات التدريسية في الدراستين الصباحية والمسائية في الجامعات لإتاحة الفرصة لبقية التدريسيين في أخذ أدوارهم.
وتابع بالإضافة إلى “قرارات أخرى على الصعيد العام التي من شأنها تحفيز المواطنين في التحول نحو القطاع الخاص أبرزها توزيع قطع الأراضي وإقرار قانون التأمينات الاجتماعية”.
وجاء ذلك أثناء لقائه بتجمع كفاءات بغداد لحملة الشهادات العليا المستقل، لمناقشة جملة المطالب التي حملها نخبة من التجمع.

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