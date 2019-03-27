المحكمة الاتحادية تبت بقرار البرلمان بعودة عمل مجلس مفوضية الانتخابات

أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن قرار مجلس النواب باستئناف عمل مجلس المفوضين والمديرين العامين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قرار اداري ولا يمثل تشريعاً، وان النظر فيه يخرج عن اختصاصاتها.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها، رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته”.

وأضاف الساموك، ان “المدعي طعن بقرار مجلس النواب رقم (7) لسنة 2018 المتضمن استئناف عمل مجلس المفوضين والمدراء العامين المشكل بموجب قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بداعي مخالفته للمادة (5) من قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013”.

وأشار، إلى أن “المحكمة وجدت ان هذا القرار قرار اداري رسم القانون طريقاً للطعن فيه ليس امام المحكمة الاتحادية العليا، وأنه لا يمثل تشريعاً صادراً بموجب الية اصدار التشريعات”.

واوضح، أن “المحكمة الاتحادية العليا أكدت أنها لا تختص بالنظر في مثل هذه القرارات، ومن ثم ردت الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور”.