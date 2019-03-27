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المنبر العراقي يدعو لوضع خطط أمنية وخدمية محكمة لتأمين ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر

دعا المجلس المركزي للمنبر العراقي الى وضع خطط محكمة لتأمين مراسم زيارة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام في ذكرى استشهاده سواء في الجانب الأمني أو الخدمي .

وأكد المجلس في بيان صحفي, اليوم الاربعاء, ضرورة بلورة رؤية موحدة بين جميع الجهات المعنية لضمان انجاح مراسم الزيارة وتهيئة الإجراءات الكفيلة لذلك .

المجلس أكد أهمية النظر في جميع الجوانب التي تخص مراسم الزيارة واتخاذ جميع الاجراءات والسبل الكفيلة بحماية الزوار .

كما ذكّر المجلس في الوقت ذاته بالمضامين والقيم الخالدة التي تحملها هذه الذكرى والتي تؤكد عمق حالة الأخوة والترابط بين أبناء شعبنا العراقي والتي تجسدت في بطولة الشهيد عثمان العبيدي وتضحيته بنفسه لأجل انقاذ الزوار خلال فاجعة جسر الأئمة .

المجلس المركزي للمنبر العراقي

27 آذار 2019

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