باناسوينك تجدد اتفاقيتها مع مجموعة المنزل لتوزيع منتجاتها من المراوح وجودة الهواء الداخلي في جمهورية العراق

27مارس 2019

بغداد – العراق

تفخرباناسونيك للحلول البيئية الشرق الأوسط وأفريقيا ، وهي شركة تابعة لباناسونيك للتسويق في الشرق الأوسط وإفريقيا بالإعلان عن تجديدها لاتفاقيتها مع مجموعة المنزل كموزع معتمد في العراق لجميع منتجاتها من المراوح وجودة الهواء الداخلي في جمهورية العراق.

وتعد شركة المنزل من الشركات الرائدة في توزيع المنتجات الالكترونية والأجهزة المنزلية في العراق والتي تتمتع بسمعة مهنية جيدة . وقد تم اختيار المنزل من قبل باناسونيك لضمان توزيع احترافي لمنتجاتها من المراوح وجودة الهواء الداخلي عبر القنوات الأكثر ملائمة في الجمهورية.

منذ أكثر من 17 عامًا ، تقوم شركة المنزل بتوزيع منتجات باناسونيك من المراوح في جهورية العراق ، مع ملصق الضمان الأصفر الشائع الذي أصبح يرمز لمنتجات ذات جودة عالية وموثوقية.

يعد العراق أحد أكبر الأسواق لمنتجات باناسونيك من المراوح وجودة الهواء الداخلي ، ويعتبر من الاسواق الواعدة وذات فرص نمو هائلة لم يمر به حاليًا من مرحلة إعادة الإعمار، وسوف تتعاون باناسونيك والمنزل معًا على الارتقاء بمكانة هذه المنتجات لتلبية طلبات وتوقعات المستهلكين العراقيين.

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نبذة عن ’باناسونيك‘ تعد شركة باناسونيك إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تطوير تقنيات وحلول إلكترونية متنوعة للعملاء في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية ، والإسكان ، والسيارات ، والأعمال B2B. وقد توسعت الشركة ، التي احتفلت بمرور 100 عام على تأسيسها في عام 2018 ، على الصعيد العالمي إلى أن أصبح تحت لوائها 591 شركة تابعة و 88 شركة مرتبطة بها في جميع أنحاء العالم ، حيث سجلت صافي مبيعات مجمعة بقيمة 7.982 تريليون ين للسنة المنتهية في 31 مارس 2018. ومن منطلق التزامها بتقديم قيمة جديدة لعملائها من خلال الابتكار في مختلف أقسام منتجاتها، تسعى الشركة جاهدة إلى أن تكون حياة عملائها أفضل في عالم أفضل لمعرفة المزيد عن باناسونيك: http://www.panasonic.com/global.

نبذة عن ’باناسونيك الشرق الأوسط وإفريقيا للتسويق م.م.ح‘ (PMMAF)باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق (PMMAF) هي المكتب الإقليمي للشركة وتتولى إدارة كل ما يتعلق بعمليات المبيعات والتسويق والتوزيع والتوريد وخدمة العملاء والإعلانات لكل ما يخص العلامة التجارية باناسونيك. كما تسعى “باناسونيك” الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق (PMMAF) إلى أن تكون الشركة الأولى التي تلبي احتياجات العملاء والعلامة التجارية الأولى المفضلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الموقع الرسمي لـ’باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق www.panasonic.com