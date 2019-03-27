بيــــــان صــــادر عــن حـــزب الـوفـــاق الــوطـــني

صرح الناطــق الرســـمــي …

وقــع الرئـــيـــس الامــريكــي, تــرامــب, قــراراً يعــتـرف بســــيـــادة إســـرائيـــل عـــلى مـــرتــفعــات الجــولان العــربيـــة الســـوريـــة فـــي الخـــامـــس والعشـــريـــن مـــن أذار الحــالي. ويأتي هــذا القــرار اســتكمالاً لقــرار يــتعــلق بــنـقل مـــقر الســـفارة الامــريــكيـة الـــى القـــدس معرضة عمليـــة الســـلام الــدائــم الشـــامل والـعـــادل الـــى هـــذة الســـلبيــة الكـبيـــرة .

إن هـــذه الــقــرارات, تـــدعـــونــــا لـطــرحهــا ومنـــاقشــتـها فــي الامـــم المــتحدة ومــع الشـــرعيــة الفلســطينيـــة وقــادة الــدول العــربيـــة الاســـلاميــة .

ان الاعــتـراف الامـــريكــي بالســـيــادة الاســـرائيــــليـــة عــلى الجــولان لــن يغيـــر مـــن واقـــع الحــال شيئـــاً, ان لــن يســـتقــر او يتــحقـق الامـــن والســـلام بــأعــادة الحــقـــوق العــربيــة المســـلوبــة فــي فلســـطيــــن والاراضـــي الــتــي أحتــلت بــعــد حـــزيــران 1967. واننــا فـــي حـــزب الوفــاق الـــوطنـــي نــدعــو الامــــم المتحـــدة والدول المحـــبـة للســــلام للضغـــط عــلى الــولايــات المتــحــدة الامريـــكيـــة للــتــراجـــع عـــن هـــذه القــرارات لتبقـــى راعيـــة لســـلام عــــادل وشــامل ودائـــم وضــرورة عــقــد مــؤتــمر اقليــمــي بمشـــاركــة دول المنطقــة والمنظــمات الــدوليــة والامُــم المـــتـحــدة للبحــث فــي مســقـبــل المنطقـــة. ونـــؤيــد بقـــوة ممـــا دعــا اليـــة رئيـــس المنبــــر العـــراقي د. أيــــــاد عـــلاوي ومطالبـة القمــة العـــربية بالتحــــرك الســـــريع لاعــــادة الحق الى نصـــابة واســـتئنــاف عمليــــة الســـــلام .

حزب الوفاق الوطني

27 آذار 2019