ترامب في أوج استهتار و استفزاز

بقلم مهدي قاسم
يعتبر ترامب من أكثر الرؤساء الأمريكيين قاطبة استهتارا
واستخفافا بمشاعر العرب و كرامتهم ..
و كأنما يفعل ذلك نكاية بهم ليس إلا..
بل كنوع من تحد كله إذلال و مهانة حتى الشوط الأخير ..
فهو لم يكتف باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل في أكبر عملية
تحد و استفزاز بحق العرب والمسلمين ، فها هو يعترف بمرتفعات جدولان السورية أرضا ذات سيادة إسرائيلية ، دون أن يبالي في هذه المرة أيضا بمشاعر العرب أو حتى بردود فعلهم ، و كأني به مطمئن تماما من هذه الناحية ، بل أنه يكاد أن يكون على ثقة تامة من أنه سوف لن يترتب
من جراء ذلك أي رد فعل عربي جدي ، قد يهدد المصالح الأمريكية سواء منها الاستراتيجية و الأمنية أو السياسية أم التجارية .
خاصة بعدما ضمّن الموقف الصامت والمتخاذل ، أو الاحتجاجي
الكاذب و العقيم لمعظم الأنظمة الخليجية على هذا الصعيد ، حيث توجد هناك و بكثافة مرتكزات المصالح الأمريكية الرئيسية و الحيوية..
و رب سائل ، أو تبعي متلوع بحب السياسة الأمريكية ، سيقول
ما لنا و فلسطين ؟ فلتأكل نارهم حطبهم !..
طيب فليكن الأمر كذلك إذا كان يعجبك و يحلو لك إلى هذا
الحد ..
غير أن هذا الاعتراض سيكون بلا معنى إذا عرفنا أن مرتفعات
جولان أرض سورية بحتة ، وقد احتلتها إسرائيل في حروبها السابقة وأنها لا تمت بأية صلة بالأراضي الفلسطينية أو ب” الأرض الموعودة ” فعلى أي أساس يريد ترامب أن يهديها ــ مرتفعات جولان ــ إلى إسرائيل على طبق من ذهب ، مثلما سلم بوش الأبن العراق للنظام الإيراني ..
بالمناسبة لا زالت الإدارة و الكونغرس الأمريكيين يفرضان
عقوبات اقتصادية ضد روسيا ، لأنها احتلت جزيرة القرم و التي هي أرض روسية أصلا ( وقد أهداها الزعيم الشيوعي السابق خرتشوف للأوكرانيين في الأربعينات من القرن الماضي ) ففرضت العقوبات الاقتصادية بذريعة الاحتلال الروسي، بينما هي ــ أي الإدارة ألأمريكية ـ تعترف بحق
السيادة الإسرائيلية على أرض
سورية حيث احتلتها في حروبها السابقة ؟!!..
أم أن المسألة لا تتعدى حدود التلويح بالهراوة والبسطال
من قبل شرطي العالم غير المخوّل أصلا ، لفرض الأمر الواقع بقوة التهديد والإكراه أو بالغزو العسكري أن اقتضت الضرورة الاستراتيجية ؟..