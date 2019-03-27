ترامب في أوج استهتار و استفزاز

بقلم مهدي قاسم

يعتبر ترامب من أكثر الرؤساء الأمريكيين قاطبة استهتارا

واستخفافا بمشاعر العرب و كرامتهم ..

و كأنما يفعل ذلك نكاية بهم ليس إلا..

بل كنوع من تحد كله إذلال و مهانة حتى الشوط الأخير ..

فهو لم يكتف باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل في أكبر عملية

تحد و استفزاز بحق العرب والمسلمين ، فها هو يعترف بمرتفعات جدولان السورية أرضا ذات سيادة إسرائيلية ، دون أن يبالي في هذه المرة أيضا بمشاعر العرب أو حتى بردود فعلهم ، و كأني به مطمئن تماما من هذه الناحية ، بل أنه يكاد أن يكون على ثقة تامة من أنه سوف لن يترتب

من جراء ذلك أي رد فعل عربي جدي ، قد يهدد المصالح الأمريكية سواء منها الاستراتيجية و الأمنية أو السياسية أم التجارية .

خاصة بعدما ضمّن الموقف الصامت والمتخاذل ، أو الاحتجاجي

الكاذب و العقيم لمعظم الأنظمة الخليجية على هذا الصعيد ، حيث توجد هناك و بكثافة مرتكزات المصالح الأمريكية الرئيسية و الحيوية..

و رب سائل ، أو تبعي متلوع بحب السياسة الأمريكية ، سيقول

ما لنا و فلسطين ؟ فلتأكل نارهم حطبهم !..

طيب فليكن الأمر كذلك إذا كان يعجبك و يحلو لك إلى هذا

الحد ..

غير أن هذا الاعتراض سيكون بلا معنى إذا عرفنا أن مرتفعات

جولان أرض سورية بحتة ، وقد احتلتها إسرائيل في حروبها السابقة وأنها لا تمت بأية صلة بالأراضي الفلسطينية أو ب” الأرض الموعودة ” فعلى أي أساس يريد ترامب أن يهديها ــ مرتفعات جولان ــ إلى إسرائيل على طبق من ذهب ، مثلما سلم بوش الأبن العراق للنظام الإيراني ..

بالمناسبة لا زالت الإدارة و الكونغرس الأمريكيين يفرضان

عقوبات اقتصادية ضد روسيا ، لأنها احتلت جزيرة القرم و التي هي أرض روسية أصلا ( وقد أهداها الزعيم الشيوعي السابق خرتشوف للأوكرانيين في الأربعينات من القرن الماضي ) ففرضت العقوبات الاقتصادية بذريعة الاحتلال الروسي، بينما هي ــ أي الإدارة ألأمريكية ـ تعترف بحق

السيادة الإسرائيلية على أرض

سورية حيث احتلتها في حروبها السابقة ؟!!..

أم أن المسألة لا تتعدى حدود التلويح بالهراوة والبسطال

من قبل شرطي العالم غير المخوّل أصلا ، لفرض الأمر الواقع بقوة التهديد والإكراه أو بالغزو العسكري أن اقتضت الضرورة الاستراتيجية ؟..