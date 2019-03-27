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ترمب00 ونكسة الجولان!

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بقلم- رحيم الشاهر- عضو اتحاد ادباء ادباء(2) العراق

انا اكتب، اذن انا كلكامش( مقولة الشاهر) (3)

من فضل ربي مااقولُ واكتبُ** وبفضل ربي بالعجائبِ اسهبُ( بيت الشاهر)

من نكسة الجولانْ00 مرت جميع الهزائمْ وتحدثت عن كل ظالمْ هذا حزيران ، يحث هزائمي والقدس حيرى في أزمة الأخوانْ! ** من نكسة الجولان00ْ لم يفلح الميلادْ في ضحكة الأولادْ فالحلم بؤسٌ والبدرُ يأسٌ وخرابنا أكل الثرى نبكي دما من حرقة الأوطانْ! ** من نكسة الجولانْ00 القاك ياحزن العراقْ متساقطا بردى الخريف تساقط الأوراقْ القاك يامصركئيبةً جاء الربيع بكذبة الاغصانْ! ** من نكسة الجولانْ قد غاب عنا طارقْ قد غاب عنا خالدْ غاب الفقارْ هزم الشعارْ غاب الزعيمْ وعاث الزنيمْ وركبنا متفرقٌ في ضيعة الأزمانْ! ** من نكسة الجولانْ00 ياقدسُ ،ياام الشهيدْ يحدو بنا ركبٌ بليدْ قالوا لنا : مات العربْ قالوا لنا: انتفض الغضبْ ماتت ملاحم مجدنا والسيفُ أصبح قصة مرويةً بملاحم الخصيانْ! ** من نكسة الجولانْ00 عبرت إلينا سلحفاة اندثارنا (رونا ترمب) يقودها هو (رفشها ) متقدم في مشيها (الرفش) يحكم أمتي انا سيدٌ في امة الأوثانْ! 27/3/ 2019

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(1) السلسلة منهجيتي للوصول الى الكتابة الذهبية (2) تكرار لفظة الادباء، معيار يبحث عن العقلاء (3) للشاهر لائحة اقوال، وآراء ، ومصطلحات ، وعناوين ، ومقالات، ونبوءات، ومنشورات مدوية،وقصص قصيرة ينفرد بها عن غيره

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