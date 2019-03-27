تعرف على تفاصيل توزيع العائدات النفطية لكل فرد عراقي

اظهرت وثائق تفاصيل توزيع العائدات النفطية لكل العراقيين، بعد تقديم مجموعة من النواب مقترحا يقضي بتخصيص 10% من العائدات النفطية المالية على جميع افراد الشعب.

يذكر ان كتلة الاصلاح والاعمار النيابية يوم الثلاثاء عن تقديم مجموعة من النواب مقترحا يقضي بتخصيص 10% من العائدات النفطية المالية على جميع العراقيين.

وقال رئيس كتلة رئيس كتلة الاصلاح والاعمار النيابية صباح الساعدي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة نواب ان “نواب من مختلف الكتل السياسية تقدموا لمجلس النواب بمقترح قانون صندوق المواطن لوضع 10‎%‎ من النفط وتوزع للمواطنين عبر صندوق في وزارة المالية”، موضحا ان “اموال النفط والثروات تعود الى الشعب العراقي وفق الدستور واغلب الاموال ذهبت هدرا لسوء الادارة”.

واضاف ان” المتضرر هو المواطن والاموال تعود للشعب العراقي ، مبينا ان هناك موافقة على القانون من 111 نائبا ومن جميع شرائح الشعب العراقي ومن جميع الكتل النيابية”.

واشار الى ان “هناك اجماعا من مختلف الكتل السياسية على مشروع القانون وسيحظى بقبول المجلس لإنصاف الشعب العراقي”، منوها الى ان “العراق يمتلك الاموال والثروات الكثير ، ولكن سوء الادارة هي التي ضيعت الاموال ولابد ان ترجع حقوق المواطن “.