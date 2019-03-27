حركة البشائر العراقية تدين الإعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان

بغداد.خاص

أعلنت حركة البشائر الشبابية رفضها وأستنكارها الشديد لما أقدم عليه الرئيس الأمريكي “ترامب” في محاولة تكريس الهيمنة الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة من خلال الإعتراف بسيادة إسرائيل على أراض الجولان السورية .

وأكدت إن هذا الفعل يُعد بكل المقاييس خرقا فاضحا، ويتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وأشارت الحركة في بيان لها الى تمادي قوى الإستكبار العالمي التي ترعي كيان الإحتلال الصهيوني وتدافع عنه وتحميه وتمده بالسلاح والمال والعتاد ، مبينة إن الكيان الصهيوني يرتكب جريمةً كبيرة ضد الأمة العربية والإسلامية، وإنه يتحمل كامل المسؤولية عن إضطراب المنطقة، وإشتعال لهيب الحرب فيها، فما كان المسلمون ليصمتوا عن إنتهاك حرماتهم، وتدنيس أراضيهم .

وإن ما أقدم عليه الرئيس الأمريكي يعد خطأ فادحا ومؤشرا واضحا ، على فقدان الإدارة الأمريكية للعقلانية السياسية وحالة التوازن، في سياستها الخارجية ، وطالبت الحركة في بيانها المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالوقوف ضد هذه التجاوزات غير المسؤولة والتمادي الامريكي على حقوق الشعوب .