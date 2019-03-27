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حكومة اقليم كوردستان ترسل فريق بحث لانتشال جثث حادثة العبارة في الموصل

ارسلت حكومة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء فريق بحث لانتشال جثث غرقى حادثة العبارة في مدينة الموصل.

وسيرت مؤسسة “بارزاني الخيرية” صباح اليوم قافلة تضم قوارب ومعدات للغوص والبحث عن جثث الغرقى في نهر دجلة بمدينة الموصل.

وهذا هو فريق الانقاذ الثاني الذي ترسله حكومة الاقليم الى مدينة الموصل من اجل المساعدة في انتشال جثث المفقودين الذي يقدر عددها بأكثر من 60 جثة لم يتم العثور عليها الى الان.

وغرقت عبارة مائية مساء يوم الخميس الماضي في نهر دجلة في الجانب المحاذي للجزيرة السياحية في مدينة الموصل مما ادى الى وفاة عشرات الاشخاص غرقا من الذين كانوا يستقلونها فيما لا يزال اخرون مفقودين الى الان والبحث جار عنهم.

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