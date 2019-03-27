خلية ازمة الموصل ترفع تقريرا الى محكمة استئناف نينوى بحادثة العبارة

اعلن عضو خلية ازمة الموصل المشكلة من قبل الحكومة الاتحادية قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري يوم الثلاثاء عن رفع تقرير الى محكمة استئناف نينوى بما يخص حادثة عبارة مدينة الموصل.

وقال الجبوري في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع موسى كردي رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية اليوم في الموصل، ان “الخلية لا علاقة لها بمن سيتم تعيين محافظ لنينوى، ولا علاقة لها بالسياسة ابدا”، مردفا بالقول ان “حادثة العبارة كانت درسا ولكن هذا الدرس كان صعبا واليما علينا”.

واضاف ان “اي محافظ يتم تعيين و سواء تشكل مجلس جديد للمحافظة ام لا يتعين على الجميع العمل على خفض مستوى الفساد المستشري بالمحافظة الى دون الصفر وهذا ما تعمل عليه الخلية المشكلة”.

وتابع اللواء نجم الجبوري ان “قيادة الشرطة قدمت تقريرها المعد بشأن حادثة العبارة الى محكمة استئناف نينوى”، مؤكدا انه “تم القاء القبض على بعض المتهمين وصدرت مذكرات اعتقال بحق اسناء اخرين وسيتم تنفيذ الاوامر بحقهم”.