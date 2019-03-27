خواطر: استدراج السياسيين العراقيين ؟! لسن قوانيين أو توقيع اتفاقيات كارثية للعراق ؟!

عندما خرجت من العراق في ايلول من سنة 1979م كانت المقولة المشهورة: مصر تكتب ولبنان يطبع والعراق يقرء ؟! عندما رجعت الى العراق سنة 2007م في المعسكرات ونهائيا سنة 2010م ؟! لا اجد كلمات تصف الجهل عند اغلب العراقيين الا بقول: وافاجعتاه ؟! وعندما اقول: اغلب العراقيين (أكرر اغلب العراقيين) جهلة ؟! فالمقصود بالجهل هنا هو:

عدم الاطلاع ؟! بالعراقي نقول: ما شايفين ؟! وايضا ما عندهم بُعد نظر ؟! لعواقب الأمور ؟!.

العراقي السياسي العميل افتهمنا ؟! يأخذ عمولة (كومشن) على انتخاب شخص او تمرير قانون او الخ ؟! وسواءا افتهم الشغلة او لا ؟! لا يهم ؟! نحن هنا نريد انفهم , انثقف , نطلع (من اطلاع) , نشوف السياسي العراقي المخلص (وان كانوا قلة) على كيف يتم استتدراجهم الى الموافقة على قوانيين كارثية للعراق ؟!.

مشروع قانون الجنسية لسنة 2019 م كنموذج ؟!

الاستتدراج؟!

*احنا نحب البشر ؟! والعراق لازم ينفتح على العالم ويشوف المجتمع الدولي باننا نحترم حقوق الانسان الخ ؟! اي وبعدين ؟!

**تمنح الجنسية العراقية لكل من شرد (تهجير) قسرا ؟! هههههههههه

5,200,000 لاجئ فلسطيني شردوا (هُجروا) قسرا من قبل اسرائيل ؟! صفقة القرن بين محمد بن سلمان وجارد كوشنر لا تشتمل على اعادة اللاجئين الفلسطينيين ؟! يعني يذبوهم برأس العراق وكلهم يعطون جنسية عراقية ؟! زين هسه بالاضافة الى التغيير الديمغرافي ؟! هي الحكومة العراقية قادرة على توفير الخدمات الاساسية للعراقيين اليوم من ماء وكهرباء فقط حتى نجيب 5 ملايين وكسر فلسطيني ؟!.

هنالك 600 الى 700 الف والعدد بازدياد من الروهينگا (أسيويين) شردوا قسرا من مينمار ؟! من يمرر هذا القانون في البرلمان العراقي وعن طريق محامين دوليين ومنظمات المجتمع المدني يشتكون على الحكومة العراقية وتضطر الحكومة ان مو بس تعطيهم جنسية عراقية بل تبعث بطائرات لجلبهم من ماينمار ؟!

زين وبالمستقبل ؟! اذا لم تتم صفقة العصر ؟! اصلا هكذا قانون عراقي يشجع بل هو من صنع اسرائيل ؟! فاذا مرر هذا القانون ؟! تشرد اسرائيل قسرا 13 مليون فلسطيني ؟! والعراق مجبور ان يستقبلهم بوجود هكذا قانون عراقي ؟! طبعا الدول العربية راح تفرح لانها ضايجة من ان اغلب سكان العراق من الموالي ؟! وتغيير التركيبة السكانية في العراق مصلحة مشتركة لـ اسرائيل والدول العربية ؟!.

انتبهوا الى نقطة جدا مهمة ؟! كل من تسحب الدولة الجنسية منه فهو مشرد ( مُهَجَر) قسرا ؟! سوف اضرب لكم امثلة لا على سبيل الحصر ؟! اغلب الدواعش ترفض دولهم استقبالهم فهم الدواعش مشردون قسرا ؟! ويستحقون الجنسية العراقية اذا مرر هكذا قانون ؟! اذا قررت الحكومة المصرية سحب الجنسية المصرية من كل مصري ينتمي الى تنظيم الاخوان ؟! فهؤلاء الاخوان سوف يستحقون الجنسية العراقية ؟! تدرون خلي اصدمكم ؟! بوجود هكذا قانون عراقي اذا قررت امريكا تهجير الهنود الحمر او قرر الاتحاد الاوربي تهجير الغجر (الكيولية) فهؤلاء الهنود الحمر والغجر وفق القانون الدولي يستطيعون الحصول على الجنسية العراقية؟!.

*هنالك الكثير من الناس يخدمون العراق ونريد ان نعطيهم جنسية عراقية ؟! خدمة للوطن ولمصلحة الوطن ؟! ولذلك فالاقامة لمدة (1) سنة كافية ؟!

**تمنح الجنسية العراقية لكل من اقام بالعراق لمدة (1) سنة ؟! هههههههههه

(انتبهوا وان كان دخوله للعراق بصورة غير قانونية ؟! ومن يدخل العراق بصورة غير قانونية الا الدواعش؟!)

ياخونة ؟! هنالك مئات العشرات من الالاف من العراقيين المهاجرين من ذوي اختصاصات وفي كافة المجالات وفروا لهم الأمن والأمان وسيرجعون لخدمة بلدهم ويمكن ببلاش وهم الممنونيين.

الدواعش اقاموا في الموصل من سنة 2014م والى 2017م يعني اكثر من (1) سنة ؟! قوات سوريا الديمقراطية تقول: لدينا 5,000 الالاف مقاتل داعشي اجنبي من جنسيات مختلفة ترفض دولهم استقبالهم (يعتبرون مهجرين قسرا) ؟! ولدينا 65,000 الف داعشي مع العوائل ؟! ها … مو هذوله كلهم راح ينذبون برأس العراق ؟! اصلا الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية قال: هؤلاءقنبلة موقوته لانهم مشبعين بافكار داعش ؟! ها … باچر تدخل القوات السورية او بدون ان تدخل شرق الفرات تجبر ايران الحكومة العراقية على استقبال كل هؤلاء ؟! ومن يقيمون بالعراق لمدة (1) سنة تتدخل منظمات المجتمع المدني عن طريق محاميين دوليين وتقول: هنالك قانون يمنح كل من هجر قسرا هاي اولا وكل من اقام في العراق لمدة (1) سنة الجنسية العراقية وغصبا ما على العراق يعطيهم جنسية عراقية ؟! .

واختم

يعني لدينا مئات من مشاريع القوانيين المعطلة ؟! فهل ان الحكومة والبرلمان العراقي قد شرعوا كل القوانيين التي تخدم العراق ولم يبقى الا قانون الجنسية العراقية ؟! لدينا 37 مليون عراقي من توفرون الكهرباء والماء والوضائف وينتهي الفساد الاداري هذاك الوقت فكروا بمشروع تعديل قانون الجنسية العراقية ؟!.

اللهم اشهد اني بلغت …

25-03-2019م

مع تحيات المهندس سرمد عقراوي