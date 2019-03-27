خواطر: ملامح صفقة القرن؟! محمد بن سلمان وجارد كوشنر ؟!

هنالك مثل يقول: يعرف خبايا الرجال من زلات السنتهم …

هنالك صحفي امريكي من اصل هندي يظهر بعض المرات على الـ سي ان ان CNN اجرى مقابلة مع (نتن ياهو) حول رؤية (نتن ياهو) لحل القضية الفلسطينية ؟! هذه هي الخطوط الحمراء والتي لن يتنازل عنها (نتن ياهو) ابدا ؟!

اولا: عاصمة الدولة الفلسطينية قرية بعيدة عن القدس ولكن من ضمن الحدود الادارية للقدس الكبرى.

ثانيا: ليس فقط منزوعة السلاح ولكن بتواجد قوة عسكرية اسرائيلية كبيرة داخل حدود الدولة الفلسطينية.

ثالثا: لا لعودة اللاجئين الفلسطينيين من المخيمات والذين يقدر عددهم ب 5,200,000 مليون فلسطيني.

سوف اتناول (ثالثا) ؟! الصهاينة دائما يقولون للفلسطينيين لديكم 22 دولة عربية اذهبوا اليها وعيشوا فيها ؟! ومنه ولذلك فقد اصدرت الجامعة العربية قرارات للدول العربية بالاجماع بعدم منح الجنسية للفلسطينيين لكي لا تضيع ليس فلسطين فقط بل الاهم القدس ؟!.

(بالمناسبة بدأ ترمݒ كئيبا وهو يوقع على اعتراف الادارة الامريكية بالسيادة الاسرائيلية على هضبة الجولان المحتله ؟! وقال في تغريده ؟! اكملت وعودي لكم: بدأت حرب سياسية واقتصادية على ايران , نقلت السفارة الى القدس , واليوم اعترف بالسيادة الاسرائلية على الجولان … وكانه يقول: انتهى دوري وخلصت مهمتي , بس لا راح بالعراقي نگول: اتچلقوني ؟!)

مشروع تعديل قانون الجنسية العراقية لسنة 2019م كان يتضمن فقرة لمنح الجنسية العراقية لـ (من هجروا قسرا) ؟! اصلا وكأن القانون هذا قد فصل بالتحديد ليشمل الـ 5,200,000 مليون فلسطيني في المخيمات ؟! المهم في هذا الموضوع بالنسبة لي كعراقي هو: الذي طرح مشروع القانون هذا من السياسيين العراقيين هو عميل صهيوني 100% ؟! يجب ان يعرف الشعب العراقي ؟! من هو او من هم هؤلاء ؟! لكي نعرف من هم عملاء الصهاينة في العراق بل في داخل الحكومة والبرلمان والكتل السياسية العراقية ؟!

اطالب بالكشف عن اسماء من هو او هم عملاء اسرائيل في الحكومة والبرلمان والكتل السياسية العراقية ؟!

اللهم اشهد اني بلغت …

25-03-2019م

مع تحيات المهندس سرمد عقراوي