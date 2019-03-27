ديانا حداد في الكويت بحفل ضخم

خبر صحفي 26 مارس 2019:

تحت رعاية وحضور الشيخ دعيج الخليفة الصباح، تحيي “برنسيسة الغناء العربي” الفنانة ديانا حداد حفلاً غنائياً يوم 28 مارس الجاري في دولة الكويت، بفندق الميلنيوم – السالمية، يرافقها بها الفنان محمد عساف والفنان الشاب بوعتيج، والفنان خالد بو صخر، متعاونه بها مع شركة الهضبة موزيك رامي عمران.

وأكدت ديانا حداد أنها مشتاقة جداً للغناء أمام الجمهور في الكويت، وقالت “الى هنا وأنا معكم دائماً وأبداً في الكويت”.

وأعدت ديانا حداد مجموعة من المفاجآت التي ستقدمها خلال الحفل الذي سيقدمه الإعلامي صالح الراشد، من بينها ستقوم باختيار عشرة أشخاص وتستدعيهم الى المسرح لتقوم بالتصوير معهم سيلفي من المسرح، والتي أعلنتها من خلال حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بها والرسمية.

هذا وستقدم ديانا حداد برفقة فرقتها الموسيقية مجموعة من قديمها وجديدها مع إجراء بعض الأفكار الجديدة في عملية الغناء المباشر على المسرح، والتي أعدتها ضمن مجموعة من البروفات قامت مع أعضاء الفرقة الموسيقية.

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مدير المكتب الإعلامي

مــراد النتشـــة