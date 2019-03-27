رئيس العراق السابق يصدر توضيحاً بشأن حديثه عن وضع صالح

‎نفى المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية السابق فؤاد معصوم، الثلاثاء، ادلائه باية تصريحات عن اوضاع رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، مؤكدا ان كل ما اشيع في احد المواقع الالكترونية بعيد عن الصحة.

وجاء في بيان للمكتب الاعلامي لمعصوم، انه بعد نشر خبر في موقع (بيامنير) زعم فيه ان الرئيس السابق معصوم ادلى بتصريحات باوضاع رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح.

وقال البيان انه يود ابلاغ الجميع بان معصوم لم يدل باي من التصريحات بهذا الصدد لاية قناة او صحيفة او موقع، مشددا على ان الخبر الذي تم نشره من قبل الموقع المذكور بعيد عن الصحة.

وطالب البيان وسائل الاعلام التأكد من المكتب الاعلامي قبل نشر اي خبر يخص معصوم.