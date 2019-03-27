Posted on by

رغم نفي ايران.. انقرة تكشف تفاصيل عملية مشتركة مع طهران استهدفت PKK

قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن تركيا وإيران أجرتا أول عملية مشتركة لمكافحة الإرهاب تستهدف تنظيم “بي كا كا” المتركز بالقرب من الحدود، بين 18-23 آذار/ مارس.

التأكيد التركي يأتي بعد نفي الجانب الايراني المشاركة بهكذا عملية.

وقالت صحيفة “ديلي صباح” التركية إن تنظيم “بي كا كا” والتنظيم الإيراني التابع له، “الحياة الحرة الكوردستاني” (PJAK)، يستخدمان جبال قنديل، الواقعة على بعد حوالي 40 كيلومترا جنوب شرق الحدود التركية في محافظة أربيل، مقرا لهما.
وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن تنظيم “بي كا كا” كان يتخذ من سوريا مقرا له حتى عام 1998، إلا أنه يسيطر عليها حاليا من مقرها الرئيسي في جبال قنديل شمال العراق.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close