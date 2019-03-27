صحة الكرخ / اجراء عملية جراحية فوق الكبرى لاستئصال ورم بوزن (4،5) كغم لمريضة بعمر (55) عام في مستشفى اليرموك التعليمي

تمكن فريق طبي متخصص جراحة عامة في مستشفى اليرموك التعليمي من اجراء عملية جراحية فوق الكبرى لاستئصال ورم ليفي في الرحم يزن (4،5) كغم لمريضة بعمر (55) عام

ذكر ذلك رئيس الفريق الطبي اخصائي جراحة عامة الدكتور (عقيل لطيف اخصائي الجراحة( راجعت المريضة استشارية الجراحة العامة و كانت تعاني من الام متكررة في البطن لفترة اكثر من سنة و بعد اجراء الفحوصات السريرية تبين وجود كتلة كبيرة في منتصف البطن و بعد اجراء الفحص الاشعاعي تبين وجود كتلة ضخمة بحجم (22 * 25 * 18) سم و كتلة اصغر بحجم (8 *5) سم حيث تم ادخال المريضة لصالة العمليات و بعون الله تكللت العملية بالنجاح حيث تم استئصال الورم بالكامل مع استئصال جزء من الامعاء الدقيقة المنتشر فيها الورم و تم ارسال الورم الى الزرع النسيجي لمعرفة نوع الورم و المريضة بحالة جيدة و تكون الفريق الطبي من مقيم اقدم جراحة عامة الدكتور (حيدر ناهض) مقيم اقدم جراحة عامة الدكتور (غالب) اخصائي التخدير الدكتور (سيف مهند) و الفريق الطبي و التقني في العناية المركزة .

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