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صرخة غضب

صرخة غضب

بقلم : شاكر فريد حسن

في عصر العهر

والخيانة

بات كل شيء مستباح

صادروا الأرض

احتلوا الوطن

وزرعوه بالمستوطنات

حاصروا القدس

وغزة

ودنسوا الاقصى

والكنائس

ضموا الجولان

واغتالوا الفرسان

والصمت العربي

سيد الموقف

لم تعد بوصلتهم

تحرير القدس

ولا الوطن

ولا وقف الاستيطان

وإنما التطبيع

والاستسلام

فخسئ الجالسون

على سدة الحكم

في الخليج

والخزي والعار

لحكام الذل

والمجد لسورية

المقاومة

التي أبت الخنوع

والركوع

وسطرت ملاحم الصمود

والإباء

وأعادت كتابة التاريخ

وطوبى للشرفاء

والشهداء

الذين عانقوا

الشمس

وبدمهم سنصنع النصر

ونُطْلِع فجر الحرية

والخلاص

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