عالية نصيف : التصويت على صيغة قرار بشأن المفسوخة عقودهم أنصف العديد من العوائل التي كانت بلا مورد رزق

وصفت النائبة عالية نصيف تصويت مجلس النواب أمس على صيغة قرار بشان اعادة المفسوخة عقودهم والمفصولين من منتسبي القوات الأمنية بأنه خطوة أنصفت العديد من العوائل التي باتت بلا مورد رزق بعد فسخ عقود أبنائها، مبينة أن هذه الخطوة جاءت بعد جهود ومساعٍ حثيثة خلال الشهور الماضية .

وقالت في بيان اليوم :” ان مشكلة المفسوخة عقودهم والمفصولين من منتسبي القوات الأمنية والشرطة المحلية خلال الظروف الأمنية السيئة التي مر بها البلد كانت من المشاكل المستعصية في ظل عدم وجود آلية معينة لإعادتهم الى الخدمة، وبعد الضغوط التي قمنا بها وجمع تواقيع النواب تمكنا من إضافة فقرة في الموازنة تلزم وزارة المالية بإيجاد تخصيصات لهم “.

وبينت نصيف :” وبعد ان تحققت الخطوة الاولى بدأنا بتنفيذ الخطوة الثانية، وهي شرح قضيتهم أمام اعضاء مجلس النواب وخصوصا من خلال المداخلات في الجلسات، وبفضل من الله تكللت مساعينا بالتصويت على صيغة قرار لإعادتهم الى الخدمة، وإلزام وزارة الداخلية بفتح مكاتب لاستقبال طلباتهم خلال مدة 45 يوما “.