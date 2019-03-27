عبد المهدي وروحاني يبحثان عدة ملفات باتصال هاتفي

جرى بين رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس الجمهورية الإيرانية حسن روحاني اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، تم خلاله تبادل التعازي بحادث غرق العبّارة في مدينة الموصل، والسيول التي اجتاحت مدينة شيراز الايرانية .

وتم التأكيد خلال الاتصال على أهمية التعاون لمواجهة الظروف الطبيعية والامطار والسيول في البلدين واستمرار التنسيق بين وزارتي الموارد المائية في البلدين لاتخاذ الاجراءات اللازمة .

فيما اكد رئيس مجلس الوزراء حرص العراق على تطوير العلاقات مع الجمهورية وجميع دول المنطقة وتبادل المصالح بمايخدم الأمن والاستقرار ويلبي تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار الاقتصادي، مشيرا الى زيارته الاخيرة الى مصر وعقد القمة الثلاثية والتي تأتي ضمن توجه الحكومة العراقية لإقامة افضل العلاقات مع محيطه العربي والاسلامي والانفتاح على جميع الدول واستثمار الأجواء الإيجابية لصالح شعوب المنطقة وتعزيز التعاون وتبادل المصالح .

واعرب الرئيس الإيراني عن سعادته بزيارة العراق وبالعلاقات التأريخية والاستراتيجية بين البلدين، وبما تمخض عن الزيارة من نتائج ايجابية، وعزم بلاده على تنفيذ الاتفاقات التي تمت بين البلدين، وجدد الرئيس الايراني الدعوة لرئيس مجلس الوزراء لزيارة ايران، وقد وعد سيادته بتلبية الدعوة قريباً.

كما جرى خلال الاتصال التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني ، وحق الشعب السوري في هضبة الجولان .