مهرجان وصلة ينطلق في 5 أبريل ليجمع أبرز المواهب العربية في مجالات الموسيقى البديلة والفنون والثقافة

مهرجان الموسيقى البديلة الأضخم ينطلق في برج بارك مع أروع العروض الفنية والتقنية وورش العمل مع خيارات واسعة من تجارب الطعام والمتاجر المؤقتة

فرق ’كايروكي‘ و’مسار إجباري‘ و’مشروع ليلى‘، بالإضافة إلى ’السبعة وأربعين‘ و’المربع‘ وغيرها من أشهر الفرق العربية يبهرون عشاق الموسيقى خلال المهرجان

تتوافر التذاكر الآن عبر الموقع الإلكتروني:[http://%20www.ticketmaster.ae] www.ticketmaster.ae وتطبيق “دبي كالندر‘

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 27 مارس 2019: يعود مهرجان “وصلة” الموسيقي يوم 5 أبريل 2019 إلى دبي ليذهل جمهوره بمجموعةٍ من العروض الموسيقية التي سيبدعها أهم الفنانون والفرق من المنطقة ابتداءً من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 11 ليلاً. وستنعقد النسخة الأحدث من مهرجان الموسيقى العربية البديلة في برج بارك في وسط مدينة دبي. ويُشارك في نسخة المهرجان لهذا العام أبرز الفرق الموسيقية الرائدة على مستوى المنطقة، مثل ’كايروكي‘ و’مسار إجباري‘ و’مشروع ليلى‘، بالإضافة إلى ’السبعة وأربعين‘ و’المربع‘. وتتوافر حالياً تذاكر الحضور المبكر للمهرجان بسعر 195 درهم إماراتي عبر الرابط: www.ticketmaster.ae.

وستكون النسخة الجديدة من المهرجان الأضخم والأفضل على الإطلاق، حيث تُقام بالتعاون مع ’لايف نيشن‘ وبالشراكة مع ’براج‘؛ و’إعمار‘؛ وتطبيق ’دبي كالندر‘، الشريك الاستراتيجي؛ إضافة إلى ’فنادق روف‘ بصفتها شريك الضيافة. ومن موقعه في ’برج بارك‘، يحفل المهرجان بأجواء تفاعلية متنوعة تعزز تجربة الجمهور، إلى جانب ما يحتضنه من عناصر ثقافية وفنية معاصرة تواكب العروض الموسيقية المذهلة التي تلبي تطلعات الجمهور.

كما يتيح المهرجان فرصةً مهمة للمواهب المحلية المقيمة في دبي لتقديم عروضهم الخاصة في افتتاح واختتام فعاليات المهرجان، حيث يشارك العازفون المحليون ’نون‘، ومنسق الموسيقى ’كاروهات‘، إضافة إلى فرقة البوب العربي المختلط ’ريد أراوند‘، وفرقة الروك المصرية ’شفاف‘.

ولا تتوقف المتعة عند هذا الحد، إذ سيكون الضيوف على موعد مع مجموعة من الأعمال الفنية التركيبية بما فيها المنطقة الإبداعية التي يقدمها مجتمع ’بلاك كانفس كوميونيتي‘ مدعومةً من منصة ’فيس بوك‘ الرقمية للتواصل الاجتماعي. ويمكن للضيوف استكشاف مواهبهم الإبداعية، إذ ستوظف هذه المنطقة الفنية المبتكرة أنشطةً تفاعلية تجمع الناس مع بعضهم بغض النظر عن خلفياتهم الثقافية والفنية. وتحتضن المنطقة متاهةً ذات جدران ضخمة تقود الزوار في نهايتها إلى عملٍ تركيبي يتيح للضيوف كتابة قصةٍ جمعية ما يعكس شعار مهرجان “وصلة” لهذا العام ’أنا صلة الوصل‘.

كما تقدم الفعالية خيارات طعام متنوعة وتجارب لا يمكن تفويتها، خاصةً مع العديد من الابتكارات والأطباق العصرية المستوحاة من المطبخ الشرق أوسطي والعالمي. وستتوافر أيضاً باقةً مختارةً من النكهات المحلية والإقليمية، بما في ذلك شاحنة الطعام من ’فنادق روف‘، والتي ستطرح مزيجاً رائعاً من المأكولات، كوصفات ’هوت دوج‘ المتوسطية وتاكو دجاج تيكا. بينما ستتواجد أكشاك الطعام متميزة من ’فيدا‘ و’بوظة فروستيز‘، و”كعك المنارة” و”12 كارتس”، حيث سيقدمون أشهى التوليفات من المأكولات السريعة بما فيها وجبات البرجر اللذيذة والكعك والآيس كريم اللبناني، ولا تحلو الأجواء إلّا مع النكهات المتنوعة للشيشة والمشروبات المنعشة.

وسيتخلل المهرجان مجموعةً من الأنشطة التي ستضمن للزوار الاستمتاع بيوم كامل بصحبة العائلة والأصدقاء، والانغماس بتجربة استثنائية تتيح أمامهم تعلّم حِرف جديدة والمشاركة في العديد من ورش العمل المتميزة. وبدورها ستحتفي حلقات الإيقاع الحية بأداء الطبول العربية لتمكّن الجمهور من الانخراط بتجربة فريدة من نوعها تلهب حماسهم إلى أقصى درجة. أمّا جلسات الرسم على الوجوه مع ألعاب المقاهي الشهيرة كطاولة الزهر ولعبة ’الكونكان‘ فضلاً عن الرسم بالحنة؛ فستضمن للحشود المتحمّسة البقاء في حالة دائمة من البهجة والسرور.

ويعقد المهرجان أيضاً العديد من ورش العمل المذهلة برعاية ’السركال‘ لتسليط الضوء على المهن العربية الأصيلة، وتتضمن فنون الزراعة والحياكة بسعف النخيل، إضافة إلى الرسم والتشكيل بالشموع وتصميم شكل اليد لرد الحسد. وخلال انتظارهم لعروض الأداء المفضلة؛ سينبهر الحاضرون بالعروض العربية الشهيرة التي يقدمها راقصو التنورة والدبكة والهولا.

وسيحظى عشاق التسوق في يوم المهرجان على منتجاتٍ مميزة في بازار “وصلة” الذي يحتضن عدداً كبيراً من المتاجر المتخصصة في نمط الحياة والموضة والأدوات المنزلية، والتي تعكس التنوع الثقافي والحرفية العالية في العالم العربي.

ويواصل مهرجان “وصلة” منذ إطلاقه في نوفمبر2017 الاحتفاء بالإرث العريق للموسيقى ومختلف أوجه الثقافة العربية، ليأسر قلوب وعقول الآلاف من عشاق الموسيقى داخل وخارج الإمارات العربية المتحدة. ويستعد المهرجان، عقب موسمين حافلين بالنجاح، لإطلاق موسمه الجديد لتعزيز رؤيته وتحقيق أهدافه الرامية إلى دعم المواهب العربية في جميع ميادين الفنون الإبداعية في المنطقة والارتقاء بها نحو مزيدٍ من التطور.

ويمكن للضيوف المقيمين في فندق ’روف وسط المدينة‘ أن يستعملوا الرمز الترويجي “وصلة” للحصول على تذاكر مجانية للاستمتاع بالعروض.

تتوافر تذاكر الحضور المبكر لمهرجان “وصلة”، الذي سينطلق يوم الجمعة 5 أبريل 2019، عبر الرابط التالي: www.ticketmaster.ae وبسعر 195 درهم إماراتي.

للاطلاع على أحدث أخبار “وصلة” على شبكة الإنترنت، تفضلوا بمتابعة WaslaMusic@ على إنستاجرام، وعلى فيسبوك عبر الرابط www.facebook.com/waslamusic/، أو تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: www.waslafestival.com للحصول على مزيد من المعلومات.

للاطلاع على أحدث أخبار ’لايف نيشن‘، تفضلوا بمتابعة LiveNationME@ على تويتر وإنستاجرام، وعلى فيسبوك عبر الرابط: www.facebook.com/LiveNationMiddleEast/.

-انتهى-

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

نورهان الدمرداش، مدير حسابات العملاء، nourhan@katchthis.com، +971 55 58 47016

لمحة حول مهرجان وصلة:

يقدّم مهرجان وصلة منصةً مصممةً خصيصاً للنهوض بالمواهب الموسيقية العربية. وذلك عبر سلسلةٍ من الفعاليات والتجارب الي تتيح للمجتمع الموسيقي التعرّف إلى أبرز المواهب المحلية الشهيرة منها والجديدة. كما يؤمّن فرصةً هامّة للموسيقيين تسمح لهم بتقديم عروضهم على المسرح واستقطاب جمهورٍ أوسع على الصعيد المحلي والإقليمي وشقّ طريقهم نحو الشهرة.

فيسبوك: Wasla Music | إنستاجرام: WaslaMusic @

لمحة عن ’لايف نيشن إنترتينمنت‘

تعد ’لايف نيشن إنترتينمنت‘ (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: LYV) الشركة الرائدة عالمياً في مجال الترفيه، وينضوي تحت مظلتها أربعة من أهم الشركات العالمية في هذا المجال: مثل ’تيكيت ماستر‘ و’لايف نيشن كونسرتس‘ و’لايف نيشن إنترتينمنت‘ و’لايف نيشن ميديا/ سبونسرشيب‘. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.livenationentertainment.com

وقد بدأت ’لايف نيشن الشرق الأوسط‘ أعمالها في المنطقة منذ عام 2008. لتقدّم مجموعةً متنوعةً من الفعاليات في الشرق الأوسط، بما فيها جولة ’أولموست فيماس‘ العالمية لراسل بيترز، وأسبوع دبي للموسيقي الذي قدّم جيسون ديرولو وإيلي جولدنج وفرقة ’ثيرتي سيكندز تو مارس‘ وجاد المالح وجورج إزرا وديف شبيل و’دورا ذا إكسبلوررز بايرت أدفينتشر‘ وفرقة ’بلايز‘ الراقصة وعروض ’مدغشقر لايف!‘.

تأسّست ’تيكيت ماستر الشرق الأوسط‘ عام 2013، لتكون اليوم شركة إصدار تذاكر الفعاليات الترفيهية الرائدة في المنطقة، حيث شاركت بتنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات الموسيقية والرياضية والعائلية في الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية.

فيسبوك: Live Nation Middle East | تويتر: LiveNationME@ | إنستاجرام: LiveNationME@

نبذة حول ’براج‘

’براج‘ هي شركة إماراتية متخصصة بالتجارب الإبداعية، تعمل على ابتكار أنماط اجتماعية من شأنها تقديم أفكار ومفاهيم جديدة كلياً للفعاليات المختلفة. ومن خلال احتضان هذه الطاقة الإبداعية لتقديم محتوى يليق باسمها، تعمل ’براج‘ على إبداع فعاليات وعروض حية تسهم في الارتقاء بمستويات العلامات التجارية والمجتمعات على حد سواء. وتتضمن المحفظة الابتكارية للشركة مجموعة من المشاريع الفريدة من نوعها، والتي يذكر منها ’رايز خور دبي‘، وتجربة سينما السيارات لعلامة ’ليكزس‘، وحفل النجم العالمي إنريكي إجليسياس في ’ذا بوينت‘، وفعالية ’فوج لافز فاشن أفينيو‘، بالإضافة إلى مهرجان ’سول دي إكس بي‘، وفعالية ’كانتين الشاطئ‘ ضمن مهرجان دبي للمأكولات.

فيسبوك: Brag.World | إنستاجرام: Brag.World@