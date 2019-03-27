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وساخات آدم والعصر 00

زمن عقاربه مدٌ وجزر . طرقات . دقي يا ساعةً أخّرت في توقيتها . دقي . أعلني توقف آدم عن السير. طرقات . أيادٍ ملطخة بالأوساخ ، تسأل :- هل عندكم نفايات ؟

آدم يسير شرقاً أو غرباً . خطواته حائرة ، دفعته شمسٌ غيورة ، لفه ليل ملغوم بالصمت ، صمت مدن تنتظر المخاض ، وأخرى حبلى باليأس ، شمالاً أو جنوباً ، حركاته مذعورة ، جمدّتها مدنٌ أدمنت قضم الثلج بأسنانٍ ضاجعها الدم ملهوفاً . فابتلعته مدن عارية تستحم بدفء الشمَّس على شطآن عذراء .

بلا توقف . مدٌ وجزر خطوات آدم . أكف وسخة بأصابع مبتورة ، تمتد ، تسأل :-

-ضريبة جمع القمامة 000؟!

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صبي متسول يقتلع أسنانه ، تقطر دماً ، يرميها بوجه الشَّمس ، قائلاً :-

(خذي سن الحمار ، أعطيني سن الغزال ) 1

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شمس الغروب جريحةً ، تتعكز على غيمتين فضيتين كجريح يعود من الحربِ ، ضماداتها غيمات حمر ، جامع قمامة ينادي :- قمامة للبيع000 نفايات للبيع 000 سكراب للبيع !!!

انحنت الشَّمس مظهرةً عجيزتها الملطخة بالدم000 آهٍ000 يا زمن الدم ؟!

شرع آدم يلطخ رؤوس تلال النفايات بدمِ الشَّمس ، بدتْ كأحشاء المناجم المنزوعة من بطنِ الآرض. لافتة تقول:- من النفايات سنبني حضارتنا .

عجباً !

أكوام قمامة تفوح عفونة ، متسولون ، هياكل سيارات محطمة كلاب تقضم بكسل ، صفائح ، سكاكين مكسورة ، زبالون ، فكوك حيوانية بأسنان دئبية ، وآدم يلهو بعصا ينكأ جرح الشَّمس ، هدر دمها مجتاحاً لافتة تقول :-

– مرحباً بكم في مجمعِ النفايات .

تحجل الشَّمس متعبةٌ نحو الغروب ، أحمر داكن دم الشفق ، انحني آدم ملتقطاً حمالات صدر نسائية ، قال :-

– يا الهي ! حتى مشدات الهنود تهجر موطنها .

أمسكته أيادٍ قاسية ، التفت ، جامعوا نفايات يلوّحون بأيديهم يفتحون أفواههم ويهزون رؤوسهم قائلين :-

– دعها ! فأنك لست من سلآلتنا .

قال :- لكنها نفايات .

ماءت الأفواه :-

– إنسان استهلاكي !

عوت الأفواه:-

-إنسان العلب الكرتونية !!

نظر وجه المساء بعين واحدة .قمرٌ . قطرة زئبق انزلقت فوق شعر الليل خرج أنصار الحفاظ على النفايات يطرقون براميل الأوساخ ((كأبي طبيلة)) 1 ، يصيحون :-

-عجلوا 000 عجلوا000 سنسبق الحضارة .

مأخوذاً بمشاهداته ، كمن نفسه وسط بركة تماسيح جائعة لا تهادن ، تمتم :-

-جامعوا قاذورات يبنون حضارة ؟!

عاصفة غضب ، ولدت من صدور أضلاعها شمعية بداخلها حيوانات هلامية تنفث حقداً ودناءةً . مرغته العاصفة بوحل أسود ، زعق :-

-مجانين ! دائماً ضحاياكم فقراء .

اختبأ القمر خلف شجرة سدر يابسة ، ضخمة ، عارية . جاءه صوت سريع كحاصدة زراعية ميكانيكية :-

-مَنْ يسرق نفاياتنا 000 يموت حرقاً ؟!

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الصبي المتسول مستمر بقلع أضراسه ، بدمها ، تنتظر ظهور شمس كريمة .

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قمامة ومتسولون .

ليل المدينة ثقيل كالقار ، ساعاته تتكتك بفوضى وألم ، جرذان رمادية كبيرة ، تقرض مثل ساعات الزمن برتابة مقززة ، تدق ، تقرض، تتكتك ، تقرض ، زمن لا يتوقف . كآدم السائر أبداً ! زحف صوته متخبطاً في قاذوراتِ المدينةِ :-

-أشقياء ! نصيبكم الموت .

نهض ، بدا كنصب شهيد . لكن ! بدماءٍ حقيقيةٍ ، دار حول نفسه كالأرض ، ضحكاتهم مواء قطط بردانه ، تساءَل مقهوراً :-

-عَلامَ تضحكون ؟

كضجيج شارع مزدحم بمنبهات السيارات ، حاداً مزعجاً جاءه صوت مناصرو الأوساخ ، ملأ الفراغ ، سكن الصمت بعواء غابي 000 بلا ملامح000 كدقات ساعة قديمة 000 لا تتوقف تكتكاتها نبضات الزمن النائم ، قال أحدهم :-

-كل مَنْ يسرق نفاياتنا يحرق !

قال آخر :-

-كل مَنْ يطأها بقدمه ، خائن !!

صوت بعيد :-

-كل مَنْ لا يدفع ضريبة جمعها ، يرجم بها حتى الموت !!!

صوت:-

-كل مَنْ ————-

صوت آخر:-

-كل —————

ركلة حاقدة ، بصق أسنانه كتظاهرة احتجاجية تظاهر فيها دمه ولعابه ، احتج معهم صبي وزئبق فضي ، أطل فوق التظاهرة . بكى . دموع ضمائرها ذكريات ، حشرج صوته :-

-آه000آه000آ000ء00ء00
أبي طبيلة :- شخص يوقظ الصائمين وقت السحر .في شهر رمضان . وذلك بضربه على الطبل قائلاً ((سحور يا صائمين)).
صفعة ويد .

يد وصفعة أطفأت عينيه ، مجموعة ألوان ، صارت رماداً ، لون واحد ، لم يعد هنالك أسود ولا حتى أبيض ، صرصار رمادي يجري هارباً داخل قنينة البيبسي كولا .

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مسرح الآهات يشهد رقصة : زمن البراءة !

رُفعَ الستار ، تظاهرت ، لافتات ، مخلوقات لا مرئية ، ترقص خلف تلال النفايات ، لافتة بمصابيح نيونية تقول :- ندوس الزهور بأحذية قديمة !!!

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برتقالةٌ كبيرةٌ كُتِبَ عليها :- (( حافظ على نظافة مدينتك)).

بداخلها :/ نساء يهجرن أطفال الزنا ، رشاوي ، ضمائر ميتة ، ممارسات جنسية ، كلاب تقضي حاجتها ، وخلف كومة من سكراب آليات الحرب . صبي . يقتلع أضراسه بـ0000000000000000 طلقة صدئه!

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مدٌ وجزر .

أقدام آدم تطوي دلتا الشرق وصحراء الغرب . مدٌ وجزر . الزمن لنْ يتوقف ! عقاربه دائرة من جبالِ الجليدِ إلى خطِ الأستواءِ . لكن ! الزمن لايؤوب ، واليوم أقدامه في القمامةِ 00 هـه00 يازمن الهزائم !

مجانين نفايات . زعق ، خبطة عنيفة عيناه محمولتين داخل نعش من دموع ٍ رماديةٍ ، وقع نبضات بنزين يضخها قلب صفيحة عسكرية ، استحمت عيناه برؤى راقصات الباليه يتسلقن عتبات الظلمة ، رشيقات ملائكيات ، يرسمن أحلاما وآلاما ، كبرياء وحزن ، هزائم وضمائر معذبة . أشعلن القمر بنيران لهيبها دم أحمر / خسف القمر/ صار كبداً ، ذعر المحتشدون ، أشاروا بأيادٍ ميتورةٍ :- يا الله . القمر مصبوغ بالدم !

أغمض العالم عينيه كمؤمن يواصل تسابيحه ، أذناه تنصتان :- حان الوقت .

تسمعان :- توبوا .

اختلطت الأصوات :- ماذا صنعنا ؟

– هزمنا .

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

– أين حروبنا ؟

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

– توبوا .

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– ماهي خطيئتنا ؟

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– الولادة .

ندّت عن آدم زئرة حبيسة :-

– حفاة ! أعلنوا هزيمتكم .

حشرجات عديدة :-

– أأأ000ح ح ح 000 ر ر ر000 ق ق ق 000 و و و 000 هـ هـ هـ .

صوتٌ لجوج يأمر :-

– أحرقوه !

انطلق لسنا النار يلعق جسد آدم مثل قطة تلعق جسدها بلسانها 000 آهِ000 يا أدم آهٍ 00 يا أدم 000

/إنّ الإنسان لَفي خُسرٍ /.

نارٌ وموت .

موت ونار . اجتاح الحشد فرح مجنون . اضطرب ، ماد ، تدحرج آدم ، وفر هارباً ، امتدت النيران تأكل أكوام القمامة ( الأرض وحدها تصلي / صلاة الخسوف / المتسولون يتضرعون : (( ياحوته هديه00 هديه 00 هذا أعور شلج بيه )) 1

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شجرة السدر تحترق . تحتها . أتم الصبي قلع آخر أضراسه ، واحترق .

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1 ياحوته هديه 00 هديه 00 هذا أعور شلج بيه :- هناك اعتقاد شعبي في العراق مفاده عند خسوف القمر فأن حوتاً يبتلع القمر ، فيدق الناس على الأواني المعدنية كي يطردوا الحوت ليترك قمرهم المخسوف وهم يرددون المقولة السابقة .
علي السباعي

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