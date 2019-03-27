وساخات آدم والعصر 00

زمن عقاربه مدٌ وجزر . طرقات . دقي يا ساعةً أخّرت في توقيتها . دقي . أعلني توقف آدم عن السير. طرقات . أيادٍ ملطخة بالأوساخ ، تسأل :- هل عندكم نفايات ؟
آدم يسير شرقاً أو غرباً . خطواته حائرة ، دفعته شمسٌ غيورة ، لفه ليل ملغوم بالصمت ، صمت مدن تنتظر المخاض ، وأخرى حبلى باليأس ، شمالاً أو جنوباً ، حركاته مذعورة ، جمدّتها مدنٌ أدمنت قضم الثلج بأسنانٍ ضاجعها الدم ملهوفاً . فابتلعته مدن عارية تستحم بدفء الشمَّس على شطآن عذراء .
بلا توقف . مدٌ وجزر خطوات آدم . أكف وسخة بأصابع مبتورة ، تمتد ، تسأل :-
-ضريبة جمع القمامة 000؟!
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صبي متسول يقتلع أسنانه ، تقطر دماً ، يرميها بوجه الشَّمس ، قائلاً :-
(خذي سن الحمار ، أعطيني سن الغزال ) 1
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شمس الغروب جريحةً ، تتعكز على غيمتين فضيتين كجريح يعود من الحربِ ، ضماداتها غيمات حمر ، جامع قمامة ينادي :- قمامة للبيع000 نفايات للبيع 000 سكراب للبيع !!!
انحنت الشَّمس مظهرةً عجيزتها الملطخة بالدم000 آهٍ000 يا زمن الدم ؟!
شرع آدم يلطخ رؤوس تلال النفايات بدمِ الشَّمس ، بدتْ كأحشاء المناجم المنزوعة من بطنِ الآرض. لافتة تقول:- من النفايات سنبني حضارتنا .
عجباً !
أكوام قمامة تفوح عفونة ، متسولون ، هياكل سيارات محطمة كلاب تقضم بكسل ، صفائح ، سكاكين مكسورة ، زبالون ، فكوك حيوانية بأسنان دئبية ، وآدم يلهو بعصا ينكأ جرح الشَّمس ، هدر دمها مجتاحاً لافتة تقول :-
– مرحباً بكم في مجمعِ النفايات .
تحجل الشَّمس متعبةٌ نحو الغروب ، أحمر داكن دم الشفق ، انحني آدم ملتقطاً حمالات صدر نسائية ، قال :-
– يا الهي ! حتى مشدات الهنود تهجر موطنها .
أمسكته أيادٍ قاسية ، التفت ، جامعوا نفايات يلوّحون بأيديهم يفتحون أفواههم ويهزون رؤوسهم قائلين :-
– دعها ! فأنك لست من سلآلتنا .
قال :- لكنها نفايات .
ماءت الأفواه :-
– إنسان استهلاكي !
عوت الأفواه:-
-إنسان العلب الكرتونية !!
نظر وجه المساء بعين واحدة .قمرٌ . قطرة زئبق انزلقت فوق شعر الليل خرج أنصار الحفاظ على النفايات يطرقون براميل الأوساخ ((كأبي طبيلة)) 1 ، يصيحون :-
-عجلوا 000 عجلوا000 سنسبق الحضارة .
مأخوذاً بمشاهداته ، كمن نفسه وسط بركة تماسيح جائعة لا تهادن ، تمتم :-
-جامعوا قاذورات يبنون حضارة ؟!
عاصفة غضب ، ولدت من صدور أضلاعها شمعية بداخلها حيوانات هلامية تنفث حقداً ودناءةً . مرغته العاصفة بوحل أسود ، زعق :-
-مجانين ! دائماً ضحاياكم فقراء .
اختبأ القمر خلف شجرة سدر يابسة ، ضخمة ، عارية . جاءه صوت سريع كحاصدة زراعية ميكانيكية :-
-مَنْ يسرق نفاياتنا 000 يموت حرقاً ؟!
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الصبي المتسول مستمر بقلع أضراسه ، بدمها ، تنتظر ظهور شمس كريمة .
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قمامة ومتسولون .
ليل المدينة ثقيل كالقار ، ساعاته تتكتك بفوضى وألم ، جرذان رمادية كبيرة ، تقرض مثل ساعات الزمن برتابة مقززة ، تدق ، تقرض، تتكتك ، تقرض ، زمن لا يتوقف . كآدم السائر أبداً ! زحف صوته متخبطاً في قاذوراتِ المدينةِ :-
-أشقياء ! نصيبكم الموت .
نهض ، بدا كنصب شهيد . لكن ! بدماءٍ حقيقيةٍ ، دار حول نفسه كالأرض ، ضحكاتهم مواء قطط بردانه ، تساءَل مقهوراً :-
-عَلامَ تضحكون ؟
كضجيج شارع مزدحم بمنبهات السيارات ، حاداً مزعجاً جاءه صوت مناصرو الأوساخ ، ملأ الفراغ ، سكن الصمت بعواء غابي 000 بلا ملامح000 كدقات ساعة قديمة 000 لا تتوقف تكتكاتها نبضات الزمن النائم ، قال أحدهم :-
-كل مَنْ يسرق نفاياتنا يحرق !
قال آخر :-
-كل مَنْ يطأها بقدمه ، خائن !!
صوت بعيد :-
-كل مَنْ لا يدفع ضريبة جمعها ، يرجم بها حتى الموت !!!
صوت:-
-كل مَنْ ————-
صوت آخر:-
-كل —————
ركلة حاقدة ، بصق أسنانه كتظاهرة احتجاجية تظاهر فيها دمه ولعابه ، احتج معهم صبي وزئبق فضي ، أطل فوق التظاهرة . بكى . دموع ضمائرها ذكريات ، حشرج صوته :-
-آه000آه000آ000ء00ء00
أبي طبيلة :- شخص يوقظ الصائمين وقت السحر .في شهر رمضان . وذلك بضربه على الطبل قائلاً ((سحور يا صائمين)).
صفعة ويد .
يد وصفعة أطفأت عينيه ، مجموعة ألوان ، صارت رماداً ، لون واحد ، لم يعد هنالك أسود ولا حتى أبيض ، صرصار رمادي يجري هارباً داخل قنينة البيبسي كولا .
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مسرح الآهات يشهد رقصة : زمن البراءة !
رُفعَ الستار ، تظاهرت ، لافتات ، مخلوقات لا مرئية ، ترقص خلف تلال النفايات ، لافتة بمصابيح نيونية تقول :- ندوس الزهور بأحذية قديمة !!!
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برتقالةٌ كبيرةٌ كُتِبَ عليها :- (( حافظ على نظافة مدينتك)).
بداخلها :/ نساء يهجرن أطفال الزنا ، رشاوي ، ضمائر ميتة ، ممارسات جنسية ، كلاب تقضي حاجتها ، وخلف كومة من سكراب آليات الحرب . صبي . يقتلع أضراسه بـ0000000000000000 طلقة صدئه!
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مدٌ وجزر .
أقدام آدم تطوي دلتا الشرق وصحراء الغرب . مدٌ وجزر . الزمن لنْ يتوقف ! عقاربه دائرة من جبالِ الجليدِ إلى خطِ الأستواءِ . لكن ! الزمن لايؤوب ، واليوم أقدامه في القمامةِ 00 هـه00 يازمن الهزائم !
مجانين نفايات . زعق ، خبطة عنيفة عيناه محمولتين داخل نعش من دموع ٍ رماديةٍ ، وقع نبضات بنزين يضخها قلب صفيحة عسكرية ، استحمت عيناه برؤى راقصات الباليه يتسلقن عتبات الظلمة ، رشيقات ملائكيات ، يرسمن أحلاما وآلاما ، كبرياء وحزن ، هزائم وضمائر معذبة . أشعلن القمر بنيران لهيبها دم أحمر / خسف القمر/ صار كبداً ، ذعر المحتشدون ، أشاروا بأيادٍ ميتورةٍ :- يا الله . القمر مصبوغ بالدم !
أغمض العالم عينيه كمؤمن يواصل تسابيحه ، أذناه تنصتان :- حان الوقت .
تسمعان :- توبوا .
اختلطت الأصوات :- ماذا صنعنا ؟
– هزمنا .
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– أين حروبنا ؟
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– توبوا .
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– ماهي خطيئتنا ؟
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– الولادة .
ندّت عن آدم زئرة حبيسة :-
– حفاة ! أعلنوا هزيمتكم .
حشرجات عديدة :-
– أأأ000ح ح ح 000 ر ر ر000 ق ق ق 000 و و و 000 هـ هـ هـ .
صوتٌ لجوج يأمر :-
– أحرقوه !
انطلق لسنا النار يلعق جسد آدم مثل قطة تلعق جسدها بلسانها 000 آهِ000 يا أدم آهٍ 00 يا أدم 000
/إنّ الإنسان لَفي خُسرٍ /.
نارٌ وموت .
موت ونار . اجتاح الحشد فرح مجنون . اضطرب ، ماد ، تدحرج آدم ، وفر هارباً ، امتدت النيران تأكل أكوام القمامة ( الأرض وحدها تصلي / صلاة الخسوف / المتسولون يتضرعون : (( ياحوته هديه00 هديه 00 هذا أعور شلج بيه )) 1
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شجرة السدر تحترق . تحتها . أتم الصبي قلع آخر أضراسه ، واحترق .
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1 ياحوته هديه 00 هديه 00 هذا أعور شلج بيه :- هناك اعتقاد شعبي في العراق مفاده عند خسوف القمر فأن حوتاً يبتلع القمر ، فيدق الناس على الأواني المعدنية كي يطردوا الحوت ليترك قمرهم المخسوف وهم يرددون المقولة السابقة .
علي السباعي